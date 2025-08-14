台風11号が中国上陸…街路樹倒れるなど猛威 台湾で「雷に驚いた」ダチョウが逃げ出し街を疾走！飼い主がSNSで謝罪と感謝
車に覆いかぶさるように倒れた街路樹。14日未明、台風11号が上陸した中国・福建省の被害です。
近くでは別の木も根元から倒れていました。
台風の被害は台湾でも確認されています。
高雄市では、強風で建設現場の足場が崩れ、台東市では太陽光パネルが飛ばされています。
台湾各地に被害をもたらした台風11号。
上陸直前には、驚きの事態を引き起こしていました。
台風11号が横断した台湾で13日に撮影されたのが、「聞いてないよ〜」と叫びたくなるような映像でした。
撮影者：
いや…いやいやいや…なんでダチョウがいるんだよ！？
夜の街中を、ダチョウが縦横無尽に走っているのです。
交差点では赤信号を無視してガソリンスタンドへ。
撮影者：
ダチョウもガソリン入れるの？
現地メディアによると、このダチョウはペットとして飼われていたメスのダチョウ。
しかし台風の接近に伴い発生した雷に驚いて、飼い主のもとから脱走したと報じています。
夜の街を10km以上ジョギングしたところで、地元警察らによって捕獲されました。
その後、飼い主とみられる人物がSNSに投稿したのは、餌にがっつくダチョウの姿と謝罪と感謝の言葉でした。
飼い主とみられる人物のSNS：
無事に戻ってきたプリンセス。今回の騒動に対し、改めて申し訳ございませんでした。皆さん本当にありがとう。