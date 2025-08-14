お盆2日目の14日、鹿児島市は35.1度と猛暑日となり、涼しく過ごせる、かごしま水族館は多くの人で賑わいました。こちらは、人気者のジンベエザメのユウユウ。6年間の水族館生活を終え、今度の日曜日、海に帰ることになりました。



お盆2日目の14日、鹿児島市のかごしま水族館には、多くの家族連れなどが訪れ、巨大な水槽の中を泳ぐ魚の群れを眺めたり、写真を撮ったりしていました。





その中でも特に人気者なのが…（子どもたち）「かわいい～！」世界最大の魚として知られるジンベエザメの10代目ユウユウです。（間世田桜子アナウンサー）「水槽の中をゆったり泳ぐ、ジンベエザメのユウユウ。全長5mとなり水槽がやや手狭になったことから海に帰ることになりました」10代目ユウユウが水族館にやってきたのは、2019年の9月でした。あれから6年が経ち、全長は3.6mから約5mに成長。歴代で最も長く水族館で過ごしました。立派に成長した10代目ユウユウですが、これ以上大きくなる前に、8月、南さつま市笠沙町の海に帰されることになりました。一方、11代目となるユウユウは、7月、南さつま市笠沙町の定置網にかかったジンベエザメで、現在は海上のいけすで育てられているということです。（訪れた人）「知らなかったです。少し残念ではあるが今日見られてよかった」（訪れた人）「新しいユウユウが来るのは嬉しいけど、いままでのユウユウがいなくなるのは悲しい」（訪れた人）「宮崎からよく来ていました。（ユウユウに）会いに。さみしいですね」（訪れた人）「また海に戻っても元気に泳いでいってほしい」お別れセレモニーは、17日午後1時から、黒潮大水槽の前で行われる予定です。