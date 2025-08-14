こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、Ｙ形の分岐デザインで2台同時充電、しかも最大100Wの高出力対応で幅広い機器に急速充電が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブ」がお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

2台まとめて充電できる、UGREENの「PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル」がクーポン利用で15％オフ！

UGREEN USB Type C ケーブル 【PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル】 USB C to USB C ケーブル E-makerチップ搭載 断線防止 iPhone 15/Mac Book/iPad/Xperia/Galaxy各種対応 1.5m 2,699円 （クーポン利用で15％オフ：8月20日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

1本でUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン・タブレットなどを2台同時に充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル」が、クーポン利用で15％オフとお買い得です。

Ｙ形の分岐デザインで、2台の機器に同時に充電が可能。最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォンなどの幅広いUSB-C機器に急速充電ができます。

ケーブルはアルミ合金シェルとナイロンファイバー被覆により、10,000回以上の折り曲げ試験に合格しているので、耐久性も◎。持ち歩く頻度が高い人にも安心なアイテムです。

USB-C×2ポートとUSB-A×1ポートを搭載したUGREENの急速充電器がクーポン利用で15％オフ＋ポイント20倍！

【8/14~8/20 ポイント20倍 】★楽天1位★ UGREEN 65W USB-C充電器 PD充電器 GaN 65W 充電器 3ポート USB type-c ACアダプター USB-C急速充電器 GaNII窒化ガリウム PPS規格対応 折り畳み式 iPhone16/15/14/13mini Pro Max Macbook iPad Pro iPhone Galaxy Android軽量タイプC 5,388円 （クーポン利用で15％オフ＋ポイント20倍：8月20日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

スマホからタブレット、ノートPCまであらゆる機器を充電できるUSB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載したUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode PD 65W GaN 急速充電器」。今ならクーポン利用で15％オフに加え、ポイント20倍とお得に購入できます。

USB-Cを1ポート使用した場合、最大65Wの高出力を実現。MacBook Airは2.1時間 、MacBook Pro 13は約1.8時間、iPhone 11なら約1.8時間の短時間でフル充電が可能です。

一般的なUSB-C充電器に比べて、約30%もコンパクトなサイズも◎。プラグは折りたたみ式なので、出張や旅行などでも持ち運びがラクラクなのも嬉しいポイントです。

頑丈設計で大切なガジェットをしっかり保護してくれるUGREENのガジェットポーチがクーポン利用で15％オフ

UGREEN ガジェットポーチ コンパクト PC周辺小物 収納ケース トラベルポーチ 充電器 ケーブル モバイルバッテリー USB ハブなどの収納ポーチ 保護ケース 小物入れポーチ 出張/旅行 防水 メンズ レディース 、充電器,電話,USB ケーブル 2,599円 （クーポン利用で15％オフ：8月20日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

日常使いや旅行、出張に持っていきたいUGREEN（ユーグリーン）の「ガジェットポーチ」。モバイルバッテリーや充電ケーブル、ヘッドフォンなどの整理整頓に役立つアイテムがクーポン利用で15％オフとお得に販売中です。

20.3×12.9×7.2cmとコンパクトなサイズ感が魅力。内部は取り外し可能な仕切りを組み合わせてスペースの確保が可能。SDカードなどの収納に便利なメッシュポケット付きなのも◎です。

ダブルファスナーで、取り出しやすく開閉もラクラク。外観は耐衝撃性に強いEVAと高密度300D素材を採用したハードタイプで貴重品をしっかり守ります。手提げタイプなので持ち運びにも便利ですよ。

＞＞UGREENのアイテム一覧を見る

掃除性能の最高峰を極めたAnkerの「Eufy Robot Vacuum Omni E25」がクーポン利用で20％オフ＋ポイント10倍に！

【クーポン利用で119,920円 & P10倍！新発売！】Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25 (ロボット 掃除 機)【ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥 / 20000Pa 吸引力/モップリフト/洗剤投入/水拭き/マッピング/AI カメラ 149,900円 （クーポン利用で20％オフ＋ポイント10倍：8月17日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Anker（アンカー）の「Eufy Robot Vacuum Omni E25」は、ローラーモップによる水拭きを超えた「床洗浄」で掃除性能の最高峰を極めたロボット掃除機。8月8日に発売したばかりの本商品が、 今ならクーポン利用で20％オフに加え、ポイント10倍とお買い得です。

約29cmの幅広のローラーモップで、約1.5kgの圧力で「押して拭く」ことでこびりついたしつこい汚れも徹底的に綺麗に。水拭きしながらモップ洗浄するHydroJet システムを搭載で常にモップを清潔に保ちます。

AI.Seeシステムを搭載しており、200種類以上の障害物を認識。おもちゃやスリッパなども的確に回避します。さらに、iPathレーザー・ナビゲーションにより、リアルタイムでマップを作成し、複雑な間取りでも漏れなく掃除できるのも◎です。

全自動で常に清潔を保つ「Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro」がクーポン利用で50,000円オフ＋ポイント10倍！

【クーポン利用で149,900円 & P10倍！期間限定！】Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni S1 Pro (ロボット 掃除 機) 【回転加圧式ローラー型モップ搭載/自動ゴミ収集ステーション/自動洗浄・乾燥機能/モップリフト/洗剤自動投入/水拭き両用/AIマッピング 経路確認】 199,900円 （クーポン利用で50,000円オフ＋ポイント10倍：8月17日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

全自動で常に清潔を保ち、床を驚くほどに美しく掃除するAnker（アンカー）の「Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro」が、クーポン利用で50,000円オフ＋ポイント10倍とお得に購入できるチャンスです。

水拭き掃除をしながらモップの汚れを本体内で洗浄する「Always-Clean Mop」を搭載。モップの汚れを広げず掃除でき、約1kgのモップ加圧でこびりついた床の汚れも綺麗にしてくれます。

全自動クリーニングステーションを付属し、モップ洗浄・乾燥や掃除後のゴミ収集まで全自動で完結。浄水タンク内で生成されるオゾン水を使用し、床やモップの除菌までしてくれる優れモノですよ。

＞＞Ankerのアイテム一覧を見る

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

【楽天ランキング1位】 ボディクリーム 保湿クリーム 大容量 300g 《保湿成分25種》ボディミルク デリケートゾーン 保湿 セラミド イランイラン 除毛後 敏感肌 乾燥肌 はちみつ ENAVIS エナヴィス エナビス ハニーHAクリーム 2,980円 （20%還元：8月15日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【公式】ヴェレダ ローズマリー スカルプクレンジング | WELEDA オーガニック 頭皮マッサージ スカルプ シャンプー ヘッドスパ ヘアケア 3,300円 （20%還元：8月15日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【1種類を選べる】レノア ハピネス アロマジュエル 香り付け専用ビーズ 詰替 超特大(1410mL×2セット)【レノアハピネス アロマジュエル】[柔軟剤 レノアビーズ アロマジュエル] 4,980円 （30%還元：8月23日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

飲料品

【公式】水 500ml 24本 ミネラルウォーター 天然水 送料無料 富士山の天然水 富士山の天然水500ml ラベルレス 国産 天然水 バナジウム バナジウム含有 防災 備蓄 アイリスオーヤマ【iris_dl05】 2,680円 （50%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【同種24本】カゴメ 紙パック トマトジュース 食塩無添加 野菜生活 野菜ジュース オリジナル ベリー サラダ マンゴー サラダ アップル サラダ 朝のフルーツこれ1本 にんじんジュース 朝食 朝ごはん 手軽 まとめ買い かごめ【D】【代引き不可】【カゴメCP】 3,980円 （50%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Image/Source:楽天市場