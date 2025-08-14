最大100W出力・二股・高耐久。UGREENに不満なしケーブルあります
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
現在、Ｙ形の分岐デザインで2台同時充電、しかも最大100Wの高出力対応で幅広い機器に急速充電が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブ」がお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
2台まとめて充電できる、UGREENの「PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル」がクーポン利用で15％オフ！
1本でUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン・タブレットなどを2台同時に充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「PD 100W 2-in-1 Type C 急速充電ケーブル」が、クーポン利用で15％オフとお買い得です。
Ｙ形の分岐デザインで、2台の機器に同時に充電が可能。最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォンなどの幅広いUSB-C機器に急速充電ができます。
ケーブルはアルミ合金シェルとナイロンファイバー被覆により、10,000回以上の折り曲げ試験に合格しているので、耐久性も◎。持ち歩く頻度が高い人にも安心なアイテムです。
USB-C×2ポートとUSB-A×1ポートを搭載したUGREENの急速充電器がクーポン利用で15％オフ＋ポイント20倍！
スマホからタブレット、ノートPCまであらゆる機器を充電できるUSB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載したUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode PD 65W GaN 急速充電器」。今ならクーポン利用で15％オフに加え、ポイント20倍とお得に購入できます。
USB-Cを1ポート使用した場合、最大65Wの高出力を実現。MacBook Airは2.1時間 、MacBook Pro 13は約1.8時間、iPhone 11なら約1.8時間の短時間でフル充電が可能です。
一般的なUSB-C充電器に比べて、約30%もコンパクトなサイズも◎。プラグは折りたたみ式なので、出張や旅行などでも持ち運びがラクラクなのも嬉しいポイントです。
頑丈設計で大切なガジェットをしっかり保護してくれるUGREENのガジェットポーチがクーポン利用で15％オフ
日常使いや旅行、出張に持っていきたいUGREEN（ユーグリーン）の「ガジェットポーチ」。モバイルバッテリーや充電ケーブル、ヘッドフォンなどの整理整頓に役立つアイテムがクーポン利用で15％オフとお得に販売中です。
20.3×12.9×7.2cmとコンパクトなサイズ感が魅力。内部は取り外し可能な仕切りを組み合わせてスペースの確保が可能。SDカードなどの収納に便利なメッシュポケット付きなのも◎です。
ダブルファスナーで、取り出しやすく開閉もラクラク。外観は耐衝撃性に強いEVAと高密度300D素材を採用したハードタイプで貴重品をしっかり守ります。手提げタイプなので持ち運びにも便利ですよ。
＞＞UGREENのアイテム一覧を見る
掃除性能の最高峰を極めたAnkerの「Eufy Robot Vacuum Omni E25」がクーポン利用で20％オフ＋ポイント10倍に！
Anker（アンカー）の「Eufy Robot Vacuum Omni E25」は、ローラーモップによる水拭きを超えた「床洗浄」で掃除性能の最高峰を極めたロボット掃除機。8月8日に発売したばかりの本商品が、 今ならクーポン利用で20％オフに加え、ポイント10倍とお買い得です。
約29cmの幅広のローラーモップで、約1.5kgの圧力で「押して拭く」ことでこびりついたしつこい汚れも徹底的に綺麗に。水拭きしながらモップ洗浄するHydroJet システムを搭載で常にモップを清潔に保ちます。
AI.Seeシステムを搭載しており、200種類以上の障害物を認識。おもちゃやスリッパなども的確に回避します。さらに、iPathレーザー・ナビゲーションにより、リアルタイムでマップを作成し、複雑な間取りでも漏れなく掃除できるのも◎です。
全自動で常に清潔を保つ「Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro」がクーポン利用で50,000円オフ＋ポイント10倍！
全自動で常に清潔を保ち、床を驚くほどに美しく掃除するAnker（アンカー）の「Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro」が、クーポン利用で50,000円オフ＋ポイント10倍とお得に購入できるチャンスです。
水拭き掃除をしながらモップの汚れを本体内で洗浄する「Always-Clean Mop」を搭載。モップの汚れを広げず掃除でき、約1kgのモップ加圧でこびりついた床の汚れも綺麗にしてくれます。
全自動クリーニングステーションを付属し、モップ洗浄・乾燥や掃除後のゴミ収集まで全自動で完結。浄水タンク内で生成されるオゾン水を使用し、床やモップの除菌までしてくれる優れモノですよ。
＞＞Ankerのアイテム一覧を見る
その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も
日用品
飲料品
Image/Source:楽天市場