「年収500万円で貯金ゼロ」って実は珍しくない？“同じ年収層”のリアルな金額は？

年収500万円で貯金ゼロは珍しい？

株式会社LENDEXが年収400万円以上600万円未満の20代～70代男性を対象に実施した「『貯金額・投資額』に関する調査」によると、「毎月の貯金額はいくらですか？」に対する回答は以下の通りでした。



・貯金していない：24.67％

・1円～1万円：8.67％

・1万1円～2万円：9.33％

・2万1円～3万円：18.33％

・3万1円～5万円：17％

・5万1円～10万円：14％

・10万1円～20万円：6.67％

・20万円以上：1.33％



結果を見ると、貯金していないという回答が一番多いことが分かります。また、貯金している割合は2万～5万円が多いようです。また、同調査で貯金額と資産額の合計を質問したところ、以下のような回答になりました。



・30万円未満：14.67％

・30万～50万円未満：3.67％

・50万～100万円未満：6％

・100万～300万円未満：13％

・300万～500万円未満：10.67％

・500万～1000万円未満：14.67％

・1000万～3000万円未満：20.67％

・3000万～5000万円未満：8.33％

・5000万円以上：8.33％



1000万～3000万円未満の割合が一番多く、2番目は30万円未満と500万～1000万円未満が同じ割合となっています。貯金と資産がほぼないという方もいれば、500万円以上の貯金と資産があるという方も多いようです。

毎月の貯金額と貯金額＋資産額の結果から、年収500万円で貯金ゼロは珍しいわけではないといえるでしょう。



貯金を始めるために意識すること

貯金ゼロは珍しくありませんが、あった方が万が一のときに安心できます。ここでは、貯金を始めるために意識することを解説します。



余ったら貯めるのではなく先に貯める

残ったお金を貯金しようと思っていても、つい使いすぎてしまい、気づけば手元に残っていないというケースは少なくありません。このような後回し型の貯金では、なかなか目標に到達しないため、先取り貯金がおすすめです。

給料が入った時点で一定額を貯金用口座に移し、残りの金額で生活費をやりくりするスタイルなら、確実にお金をためられるでしょう。



目的と期限を決める

貯金額を明確にすることで、毎月の積立金額やゴールまでの道のりが具体的になり、気持ちも前向きになります。例えば「1年後に海外旅行へ行くために50万円貯めたい」「2年後の結婚に向けて300万円準備したい」など、目的や金額、期限をセットで考えるといいでしょう。

途中でくじけそうになったときは、貯金の進捗をグラフで記録するなど、見える形で達成感を得られる工夫をすると続けやすくなります。



支出を把握する

貯金に回すお金を確保するには、支出をおさえることも欠かせません。中でも、無意識のうちに出ていくムダづかいに気づくことが大切です。

コンビニでのちょこちょこ買いや、セールでつい手にした不要なアイテムなどの出費は1回あたりの金額は小さくても、月単位では大きな差になりかねません。買い物の前にリストを作り、それ以外の物は買わないと決めるだけでも支出をコントロールしやすくなります。

また、外食やデリバリーを減らして自炊に切り替えるのも効果的です。忙しい日は作り置きや冷凍食品を活用するなど、負担にならない工夫を取り入れてみましょう。いきなり全部を見直すことが難しい場合は、「今週はランチの外食を2回だけにする」など、少しずつ習慣化するとストレスなく続けられます。



年収500万円で貯金ゼロは珍しいわけではない

年収500万円と同じ年収層でも「貯金していない」という割合は多く、決して珍しいことではありません。

しかし、将来の安心や予期せぬ出費に備えるためにも、少しずつでも貯金を始めることが大切です。余ったら貯めるのではなく、先にためるスタイルへと発想を転換し、目標と期限を明確にしながら支出の見直しを進めていけば、無理なくお金を貯めていけるでしょう。



出典

株式会社LENDEX「年収と貯金額・投資額」に関する調査（PR TIMES）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー