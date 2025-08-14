お盆期間も多くの人が訪れている金沢21世紀美術館ですが、2年後に長期の休館を予定しています。街なかのにぎわいをどう維持していくか検討会が開かれました。

金沢中心商店街まちづくり協議会・雨坪 毅樹 会長

「美術館が一年間閉まるというのは大変死活問題でもあります」



金沢商業活性化センター・西尾 昭浩 社長：

「中心に商店街に流れてくる人数は、大きく落ち込んでくるのではないかと」





石川県芸術文化協会・小中 寿一郎 理事長：「本当にピンチなんだと。しっかりやらないと、街なかから人が離れてしまう」

不安の声を上げたのは、石川県内の美術関係者や街なかの商業関係者たち。



議題となっているのは、金沢21世紀美術館の休館中のにぎわい創出についてです。

美術館の入館者数は、コロナ禍で一時落ち込んだものの、その後、年間約200万人で推移し、人気を集めてきました。



しかし、開館から20年を超え、老朽化と震災の影響で大規模な改修を行うことになり、2027年5月から11か月間の全館休館を計画しています。

休館中の対応について、鷲田めるろ館長は…



金沢21世紀美術館・鷲田 めるろ 館長：

「このピンチを、美術館が街に出てくチャンスにしていきたいと思っています」

提案されたのは、美術館の所蔵品をほかの展示施設や広場など、民間のスペースも含めた場所で展示すること。



季節ごとに会場を変えたり、展示場所にあわせて新しい美術作品を制作することなども提案されました。

「美術館は街であり、街は美術館である」という従来のコンセプトを、休館中も大切にしたい考えです。



参加者からは、空きテナントの活用やイベントの実施なども提案されました。



金沢21世紀美術館まちなか賑わい創出検討会・寺井 剛敏 座長：

「せっかくのキラーコンテンツが閉まるということがありますけれど、それがかえって逆に、金沢の街にどんどん21美のコンテンツが出ることで、新しいにぎわい創出につながる可能性がある」

ピンチをチャンスに変えられるのか…



次回の検討会は11月に開かれ、具体的な方向性を決定するということです。