記録的な大雨から一転、厳しい暑さとなった九州。お盆のさなか、被災地では14日も復旧作業が続いています。熊本では、いまも2人の安否がわかっておらず、猛暑の中での捜索活動となりました。

“記録的大雨”から一転、“厳しい暑さ”となった九州。鹿児島県姶良市では14日も、お盆のさなか、復旧作業に追われる住民の姿がありました。

姶良市では、床上・床下合わせて364棟が浸水しました。

自宅が床上浸水「ここまで水が来た。池（のような状態）だったので、逃げようがなくて、家の中で立ち往生」

床下も…。

自宅が床上浸水「（Q.15センチ下が？）この下が本来の地面」

終わりの見えない復旧作業。そこへ、災害ボランティアが来ました。

記者「災害ボランティアの皆さん、土砂の搬出作業を行う」

日差しを遮る雲はなく、炎天下での作業になります。照りつける日差し。地道な作業を繰り返します。

ボランティア（鹿児島・薩摩川内市から）「実家に帰省していて、時間もあるので、ニュースを見て大変だなと。お盆に大雨で災害に遭われた方に、ちょっとでも何かできたら」

自宅が床上浸水「（Q.ボランティアが6人）ただただ感謝。毎日、来ていただいて。家族だけじゃ、お手上げ状態。ちょっとずつ、事が進むことが、非常にありがたい」

熊本県でも…。

「連休の間に、できるだけ、やるだけ。（Q.お盆ないですね）お盆じゃないです。頑張ります」

理髪店を営む男性は…。

理髪店を経営「知り合い、友達が協力してくれて、本当に助かっている。子どもたちも夏休み、一緒に頑張ってくれている」

息子の友達が店舗兼住宅の片付けを手伝ってくれているといいます。

理髪店を経営「みんな協力してくれるので、本当に助かっている」

「（Q.受験勉強できないね）宿題がね」

大雨で3人が亡くなり、2人の安否がわかっていない熊本県。熊本市では猛暑日となる中での捜索活動となりました。

警察によりますと、午後2時ごろには、身元不明の女性の遺体が発見されたということです。

九州では来週にかけても厳しい暑さが続くため、炎天下での復旧作業の際には、熱中症に十分注意が必要です。