¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÁýÅÄ±ÑÉ§¡Ê55¡Ë¤¬Æ´¤ì¤ÎµÓËÜ²È¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤¬¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡µÓËÜ²È¤ÎÁÒËÜæâ»á¤Ë¤â¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ìµîÇ¯¤Î2·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÉÙÎÉÌî¤Ç°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸å¤í¤¬ÁÒËÜæâ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤Ç°ìÅÙ¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤í¤ó¤Ê¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ÈÁÒËÜæâ¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡¢¤¢¤ÈÅÓÃæ¤Ç¥¯¥¤¥º¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡ÖÁÒËÜæâ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤Î¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥¯¥¤¥º¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁýÅÄ¡£ÌäÂê¤ÏµÜÂô¤ê¤¨¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë1¥·¡¼¥ó¤ÎÈ±·Á¤ÈÉþ¤Î¿§¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤¨¡¼¤Ã¤ÆÅú¤¨¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÒËÜæâ¤µ¤ó¤¬¤Ë¤³¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡¢½ÐÄ¾¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡Ö¤Þ¤¿1¤«¤é¤Þ¤¿¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ¤ÓÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£