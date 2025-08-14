「いじめとおんなじだろコレ…」ミツカンの冷やし中華“宣言”に「正気疑う」「ドン引きっすわ」批判続出
ミツカンの公式X（旧Twitter）は8月13日に投稿を更新。冷やし中華についてとある“宣言”をしました。
一方で、「このタイミングで出てくるの正気疑う 私が広報なら絶対しない企業イメージ安っぽくなりましたね」「ミツカンの味ぽん大好きでTikTokとかインスタも好きでフォローしてたのに萎えた最悪」「あえて主婦層への当てつけみてーな投稿する自我もった企業アカはドン引きっすわ」「最近こういう企業同士の悪ノリ流行ってるよね。いじめとおんなじだろコレ…本当に」「なんのアピール？」など、批判的な声も上がりました。
「なんのアピール？」「冷やし中華なんてこれだけでも充分美味しいです」とつづり、冷やし中華の麺に自社の「冷やし中華つゆ」をかけた写真を1枚載せている同アカウント。具材はありません。麺とつゆだけ、というシンプルさです。
事の発端は、そうめん実は今、X上で“そうめん”が炎上中で、理由はそうめん作りが大変か否かで意見が分かれているためです。作る側からすれば、そうめんの付け合わせがなくても、後片付けも含めれば、ゆでるだけでも大変という側面などありますが、それを軽視する声がバズってしまった結果です。その流れに乗っかり、同企業は「麺とつゆ」だけのシンプルな“料理”を提案した形になります。今後騒動はどう収束していくのか、注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)