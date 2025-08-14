マツコ・デラックス、『5時に夢中！』公開生放送イベントの出演見合わせ「いまだ安静が必要との判断」 腰の亜脱臼の影響続く
TOKYO MXで放送中の『5時に夢中！』（後5：00）の公式Xが14日に更新され、マツコ・デラックスが15日に都内で開催予定の公開生放送『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』の出演を見合わせると発表した。
公式Xでは「8月15日(金)開催の『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』におけるマツコ・デラックスさんの出演について、いまだ安静が必要との判断から、出演を見合わせることとなりました」と伝えた。
マツコをめぐっては同番組の月曜レギュラーを務めているが、2週にわたって番組を欠席している。11日の放送中にはMC垣花正が「マツコさんがですね。お仕事で羽田空港に向かった先で腰をやっちゃったということらしいんで。動けなくなったのでお休みと」と説明し、腰を亜脱臼したことが明かされていた。
