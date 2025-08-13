¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿ 4»î¹çÏ¢Â³¤Î43¹æ¥¢ー¥Á¤â¥Áー¥à¤Ï±äÄ¹10²ó¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(31)¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢Æ±ÅÀ¤Î9²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë4»î¹çÏ¢Â³¤Î43¹æ¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ
¥¥ó¥°Áè¤¤¤ÇÊÂ¤Ö¥·¥å¥ïー¥Ðー(¥Õ¥£¥êー¥º)¤Ë1ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°ìÈ¯¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢9²óÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì±äÄ¹10²ó¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï³Î¿®Êâ¤¤ËÆþ¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÊý¸þ¤ØÊü¤êÅê¤²¤¿¡£
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼é¸î¿À¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤Î2µåÌÜ¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿149¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¡£¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë±¦ÍãÀÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÂÇµåÂ®ÅÙ114.8¥Þ¥¤¥ë(Ìó184.8¥¥í)¡¢Èôµ÷Î¥404¥Õ¥£ー¥È(Ìó123¥áー¥È¥ë)¤Î°ì·â¤Ï¡¢·è¾¡¥¢ー¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢9²óÎ¢¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È±äÄ¹10²ó¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£
Ï¢ÇÔ¤Ç¤³¤Î¥«ー¥É¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ÏÇòÀ±¤Ê¤·¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤À¡£
1ÂÇÀÊÌÜ¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢¿·¿Í±¦ÏÓ¥á¥Ç¥í¥¹¤«¤é¤È¤â¤Ë»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢½é²ó¤ÏT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Ûー¥à¤òÆ§¤à¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿ー¥È¡£
5²ó1»àÌµÁö¼Ô¤Î3ÂÇÀÊÌÜ¤Ïº¸ÏÓ¥Á¥§¥¤¥Õ¥£¥ó¤Ë¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Î°ìÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ6²ó¤Î4ÂÇÀÊÌÜ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥ìー¤¬ÂçÃ«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿Ìµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤ÎÀä¹¥¤Î¾¡¤Á±Û¤·µ¡¤À¤Ã¤¿¡£
º¸ÏÓ¥Ðー¥¯¤¬Åê¤¸¤¿³°³Ñ´ó¤ê96¥Þ¥¤¥ë(Ìó154.5¥¥í)¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤Æ¥é¥¤¥Êー¤Ç"¥Ô¥Ã¥Á¥ãーÊÖ¤·"¡£¥»¥ó¥¿ー¤ØÈ´¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤·¤«¤·¡¢"ÂçÃ«¥·¥Õ¥È"¤ÇÆóÎÝ¥Ùー¥¹¸åÊý¤Ë¤¤¤¿Í··â¥Í¥È¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Í¥È¤¬ÆóÎÝ¥Ùー¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢°ìÎÝ¤ËÅ¾Á÷¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Áö¼Ô¤Ï2¿Í¤È¤âÌá¤ì¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤Î»°½Å»¦¤¬´°À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°Ì´¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ê43¹æ¥¢ー¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯°ì·â¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥°¥ìー¥È¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥×¥ìー¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÂç¤¤Ê°ìÂÇ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤È»×¤¦¡£µ®½Å¤Ê°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨3Ï¢ÇÔ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÊÂ¤Ð¤ì¡¢º£µ¨ºÇÂç¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
º£µ¨¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëÌÀÆü13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬9ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ëÍ½Äê¡£
5Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ìÌðÊó¤¤¡¢15Æü(Æ±16Æü)¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3Ï¢Àï¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÎÏÅê¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢Åê¼êÂçÃ«ÂÐ¥È¥é¥¦¥È¤ÎÂÐÀï¡£2023Ç¯WBC·è¾¡¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬¥È¥é¥¦¥È¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö»ä¤â¤¢¤Î»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤âÇ§¤á¤ëÌ´¤ÎÂÐ·è¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
