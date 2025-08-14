フジテレビの遠藤玲子アナウンサー（43）が14日までに自身のインスタグラムを更新。夏休みのベトナムで緊急事態に襲われていたことを明かした。

自身のインスタグラムで「先週は夏休みをいただき丸々1週間ベトナムへ」と題して投稿。

「ダナンとホイアンでのんびり…のはずが3日目の朝にまさかの体調不良。背筋痛、胸の圧迫感、微熱、呼吸すると痛い…」と緊急事態に襲われていたことを告白した。

体調不良になった原因については「前日に張り切ってホテルのジムで慣れない筋トレをしたから？と思いきや人生初の熱中症でした。初日から全力で動き回って油断していました…子どもたちには“水飲んで！帽子かぶって！休憩して！”と口うるさく言っていたのに、自分がダウン」と説明した。

「でも、しっかり水分＆休養で1日で回復！」と明かして、「後半戦は万全の暑さ対策で、ベトナムを満喫してきましたー」とベトナムを楽しめた様子を写真で公開した。

ネットでは「オフコーデ素敵」「回復してよかったです！」「もっとご自分を大事にしてください」「熱中症怖いですね…」「ベトナムやタイは湿度が高いからヤバいですよね」などの声が上がった。