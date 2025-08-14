お盆休み真っただ中、様々な場所で夏の新潟を満喫です。海で、山で、そして空から、新潟の夏を楽しむ人たちを取材しました。



■白井希咲記者

「津南町のひまわり広場です。身長と同じくらいのひまわりが一面に咲き、見ごろを迎えています。今日も午前中から県内外のお客さんでにぎわっています。」



『津南ひまわり広場』のひまわりは、4haの畑を3つに区分けして時期をずらして栽培。先週の大雨の影響で一部のひまわりが倒れる被害がありましたが、現在は約20万本が咲き誇っています。見ごろのピークは今週末で、訪れた人はフォトスポットで写真を撮ったり、ひまわりの迷路を楽しんだりしていました。



■新潟市から

「きれいだった。素敵な写真がたくさん撮れた。」

「初めてたくさんのひまわりを見てとても楽しい、いい思い出。」



■埼玉から

「ここに来るために、ひまわり柄の服を着てきた。楽しかった。」



■新潟市から

「葉っぱも大きくて、かがみながら通って大きかった。」



津南ひまわり広場は、24日まで開園しています。