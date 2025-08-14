お盆休み真っただ中、様々な場所で夏の新潟を満喫です。海で、山で、そして空から、新潟の夏を楽しむ人たちを取材しました。



■岡拓哉アナウンサー

「お盆休みを迎えて新潟空港もにぎわいを見せています。新潟の夏の風景を上空から楽しもうと、多くの家族連れがトキエアの機体で遊覧飛行です。」



子どもたちに飛行機や新潟空港の魅力を知ってもらいたいと、県などが企画した『夏のにいがた遊覧飛行』。県内客を中心に、親子連れなどあわせて約140人が参加しました。



機体を前に飛び跳ねるのは、新潟市秋葉区の小学3年生・竹田結美さん。14日が初めての飛行機です。



■小学3年生 竹田結美さん

「はやい！飛んだ！飛んだ！すごい！」





まず見えてきたのは『弥彦山』。

トキエアの機体は通常5000m以上の高度を飛行しますが、14日は遊覧飛行とあって500m前後まで高度を下げ、間近に空からの風景を届けました。



■小学3年生 竹田結美さん

「雲がゼリーの中に入っているみたい。(Q.飛ぶ瞬間はどうだった？)ちょっと怖かった。」





日本海を渡った先に見えてきたのは『佐渡』です。

世界遺産に登録された佐渡金山付近を飛行。そして、眼下に広がる佐渡の真っ青な海。子どもたちも目を奪われていました。約1時間の空の旅。その後、新潟空港のバックヤードなども見学し、飛行機の魅力をたっぷり感じる夏の1ページになったようです。



■小学3年生 竹田結美さん

「佐渡の上をビューンと走ったところ(が楽しかった)。また乗りたいです。(Q.今度は飛行機でどこに行きたい？)外国。」