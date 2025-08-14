どこでも寝られる友人。電車内ではもちろん、ヨガ教室でもポーズを取りながら爆睡!?／うちらはマブダチseason2
社会人になると、だんだん疎遠になっていきがちな学生時代の友人たち。でも年を取っても、会えば一瞬であの頃と同じノリになりますよね。
【漫画】『うちらはマブダチseason2』を第1回から読む
田舎から出てきて貧乏で人見知りな、やまもとりえさんにできた最高のマブダチたち。美大卒業後もすることはやっぱりみんなでバカばかり。
ニューヨークで個展を開いたり、みんなで修学旅行と称した旅に行ったりの、若さあふれる青春エピソード満載の平成編。再集合した卓球部たちとの大人になってからの友情を描いた令和編。
人気イラストレーターによる、笑えてそしてほんのちょっとだけ泣ける、時を超えたマブダチ青春コミックエッセイの続編『うちらはマブダチseason2』をお楽しみください！
※本記事は『うちらはマブダチseason2』（やまもとりえ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
※掲載した画像の一部は書籍と異なる場合があります。
■オネムナエムチャン（略してエミネム）
