大谷翔平 二刀流で盟友トラウトと再戦 勝ち投手の権利目前で降板も「疲れは感じなかった」

＜2025年8月12日(日本時間13日)ロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャース対＠エンゼルスタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。

投げては復帰後最多80球で最長となる4回3分の1を投げ5安打4失点、7奪三振、無四球、打っては初回先制の足場となる三塁打を放つなど4打数1安打、1四球、3三振だった。

盟友トラウトとの対決は、2打席ともに見逃し三振に封じた大谷に軍配が上がった。しかしチームは連日の逆転負けを喫し、4月27日(同28日)以来108日ぶりに首位から陥落した。

初回先頭でいきなり三塁打を放ち、先制のホームを踏んだ大谷を少しでも休ませようと、打線は長い攻撃で3点を奪った。

その裏、2023年8月23日以来となる古巣本拠地エンゼルスタジアムのマウンドに立つと、すっかり息も整い、快調に1,2番を打ち取った。そして打席に迎えたのが3番トラウトだ。

2023年3月21日のWBC決勝以来876日ぶり、メジャーリーグでは初の対戦。

初球から150キロ台後半のストレートを5球投げ込み、最後は139.7キロのスイーパーで見逃し三振。

4回先頭の2打席目は、逆に緩い変化球を2球見せてからストレート勝負。最後はこの日最速の162キロで再び見逃し三振に仕留めてみせた。

2回には4番ウォードのソロなどで2点を失ったものの、4回までは投球数62球と順調にイニングを消化していた。

当初は4イニングの予定だったが、試合前ロバーツ監督は「本人の状態もいいので、今日は5イニング行きます」と宣言。その言葉通り復帰後最長となる5回に突入した。

しかし1死後、連打で一・二塁のピンチを招くとネトに左翼線へ二塁打を許して2点を献上、80球を投げ終えたところでマウンドを降りることとなった。

"5回は疲れがあったのか"と聞かれた大谷は「疲れは感じなかったですね」とキッパリ。

「むしろいい感覚でした。2ストライク後の決め球が甘めに入ってヒットが出た感じなので、そこがもったいなかったな、と思います。球数含めてステップを踏めたというのは、よかったことではあるかな、と思います」と続け、手応えも口にした。

ロバーツ監督は「ショーヘイは5回を投げ切れるだけの力が残っていると感じていた。追い込んだ後のスライダーをネトにうまく対応されましたが、何とかネトを抑えてバンダにつなぎイニングを終わらせたかった」と唇をかんだ。

連日の逆転負けで4連敗、そして今季のエンゼルス戦は白星なしの6連敗。ついにパドレスに首位の座を明け渡し、1ゲーム差で追いかける立場となった。

15日(同16日)からは本拠地でパドレスとの首位攻防戦が待っている。マンシーが古傷の右わき腹を痛めてこの日スタメンを外れるなど、野手陣はケガ人が続出しているのも気がかりだ。

「我々は全員が全力でプレーしている。必ず流れは変わる。週末のドジャー・スタジアムはクレイジーな戦いになるだろう。選手たちは万全な状態で臨むよ」と指揮官は熱い口調でナインを鼓舞。

連続試合本塁打は4でストップしたが、11試合連続安打を継続中でバットは好調を維持している大谷も「みんなプレッシャーというか焦りみたいなものがあるかな、と思うので、切り替えてしっかり集中したいな、と思います」と前を見据えた。

