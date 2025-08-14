お盆休み真っ只中！ にぎわう金沢の街なか 観光客に聞く｢一番の楽しみは？｣
旧盆入りした石川県内は、朝から気温が上がりました。金沢の街なかでは、お盆休みで訪れた観光客らでにぎわいをみせました。
高気圧に覆われた石川県内。
14日も、最高気温は各地で30度を上回り、金沢では33.8度と、13日より2度ほど高い真夏日となりました。
こうした中、旧盆入りした金沢の街なかには…
「きょうは兵庫県から来ました」
Q. どこから来ましたか？
「岐阜県の各務原市です」
14日から無料開園が始まった兼六園には、お盆休みを利用した観光客の姿がありました。
北海道からの観光客：
「一番楽しかったのは今、ここの兼六園ですね。自然がほんとに豊かで、川とかも流れててすごいきれいです」
強い日差しの下、散策するにも…
岐阜からの観光客：
「暑いです。うちわであおいだ里水筒をいっぱい飲んだりしています」
「地元も暑いですけど、こっちも暑いですね」
無料開園は16日までで、最終日の夜にはライトアップや演奏会などが行われる予定です。
一方、多くの人でにぎわう近江町市場でも…
東京からの観光客：
「これが初めての旅行で、お盆休みが初旅行です」
東京から来たこちらの家族。8か月のお子さんを連れて初旅行です。
東京からの観光客：
「きのうは兼六園と金沢城」
「ひがし茶屋街」
「金沢城行ったりとか、お水でちょっと遊んだりとか」
初めての旅行に、大満足な様子でした。
こちらのカップルは、群馬県から。
群馬からの観光客：
「海。小舞子海岸」
2人とも9連休だということで、海に行ってきたとのこと。
群馬からの観光客：
「こういうのとか、一番泊まるところの近くできれいそうだなって、調べたら出てきたのが、ここの海岸だったので行きました。海で泳ぎ終わった後、最後にこういう写真撮ったりとか、こういうところでいっぱいおいしいもの巡って、思い出にできたらなと」
そして、人気の観光スポット金沢21世紀美術館。
受けつけ前には、長蛇の列ができていました。
こちらの一行。
来館者：
「東京から来ました」
「地元です」
地元の友達に会いに、東京から2人が来てくれたといいます。
東京からの来館者：
「無料でも見れるところいっぱいあって、涼しいし、ちょうど飛行機も飛んでて、タレルが結構いい感じですね。飽きないですね、暑くなかったからね」
館内で開催されているイベント会場も、多くの人でにぎわっていました。
14日の入館者数は午後4時現在、1万3600人あまり。去年の130％となる人出でした。
金沢地方気象台によりますと、石川県内は、15日も引き続き高気圧に覆われ、気温が上がる見込みです。