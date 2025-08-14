旧盆入りした石川県内は、朝から気温が上がりました。金沢の街なかでは、お盆休みで訪れた観光客らでにぎわいをみせました。

高気圧に覆われた石川県内。



14日も、最高気温は各地で30度を上回り、金沢では33.8度と、13日より2度ほど高い真夏日となりました。



こうした中、旧盆入りした金沢の街なかには…



「きょうは兵庫県から来ました」

Q. どこから来ましたか？

「岐阜県の各務原市です」

14日から無料開園が始まった兼六園には、お盆休みを利用した観光客の姿がありました。



北海道からの観光客：

「一番楽しかったのは今、ここの兼六園ですね。自然がほんとに豊かで、川とかも流れててすごいきれいです」



強い日差しの下、散策するにも…

岐阜からの観光客：

「暑いです。うちわであおいだ里水筒をいっぱい飲んだりしています」

「地元も暑いですけど、こっちも暑いですね」



無料開園は16日までで、最終日の夜にはライトアップや演奏会などが行われる予定です。

一方、多くの人でにぎわう近江町市場でも…



東京からの観光客：

「これが初めての旅行で、お盆休みが初旅行です」



東京から来たこちらの家族。8か月のお子さんを連れて初旅行です。

東京からの観光客：

「きのうは兼六園と金沢城」

「ひがし茶屋街」

「金沢城行ったりとか、お水でちょっと遊んだりとか」



初めての旅行に、大満足な様子でした。



こちらのカップルは、群馬県から。

群馬からの観光客：

「海。小舞子海岸」



2人とも9連休だということで、海に行ってきたとのこと。



群馬からの観光客：

「こういうのとか、一番泊まるところの近くできれいそうだなって、調べたら出てきたのが、ここの海岸だったので行きました。海で泳ぎ終わった後、最後にこういう写真撮ったりとか、こういうところでいっぱいおいしいもの巡って、思い出にできたらなと」

そして、人気の観光スポット金沢21世紀美術館。



受けつけ前には、長蛇の列ができていました。



こちらの一行。



来館者：

「東京から来ました」

「地元です」

地元の友達に会いに、東京から2人が来てくれたといいます。



東京からの来館者：

「無料でも見れるところいっぱいあって、涼しいし、ちょうど飛行機も飛んでて、タレルが結構いい感じですね。飽きないですね、暑くなかったからね」



館内で開催されているイベント会場も、多くの人でにぎわっていました。

14日の入館者数は午後4時現在、1万3600人あまり。去年の130％となる人出でした。



金沢地方気象台によりますと、石川県内は、15日も引き続き高気圧に覆われ、気温が上がる見込みです。