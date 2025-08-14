JR四国によりますと、8月14日朝に高知県や徳島県で落石や倒木があり、一部の区間で特急列車や普通列車が運転を見合わせていました。その後、正午過ぎに運転を再開しました。



JR四国によりますと、14日午前5時40分頃に土讃線の小歩危駅と大歩危駅の間で高知駅発上り特急列車が倒木と接触しました。乗客・乗員にけがはなく、この列車は約10分後に運転を再開しましたが、JR四国は午前7時すぎからこの区間の運転を見合わせ、バスによる代替輸送をしました。

この影響で特急列車12便が運休または部分運休し、普通列車も阿波池田駅と大歩危駅で一部運休しました。JR高知駅で足止めされた帰省客は―





■帰省客「きょう帰る予定、千葉に。午後までに再開できれば帰ろうかなと思っている」Q復旧ができなかったら？「もう1泊しようかなと」JR四国は倒木の撤去作業を終え、安全が確保されたとして、午後0時20分頃に運転を再開しました。また14日午前6時20分頃、予土線の土佐大正駅と土佐昭和駅の間で窪川駅発下り普通列車が落石と接触しました。乗客・乗員にけがはなく、この列車は運転を再開しましたがJR四国は落石の除去を行うため一時運転を見合わせた後、午前10時30分頃運転を再開しました。