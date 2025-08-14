大谷翔平 先発登板でトラウトとWBC以来の再戦 チームは4連敗で108日ぶりの首位滑落「焦りみたいなものがある」



＜2025年8月12日(日本時間13日)ロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャース対＠エンゼルスタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。

投げては復帰後最多80球で最長となる4回3分の1を投げ5安打4失点、7奪三振、無四球、打っては初回先制の足場となる三塁打を放つなど4打数1安打、1四球、3三振だった。

盟友トラウトとの対決は、2打席ともに見逃し三振に封じた大谷に軍配が上がった。しかしチームは連日の逆転負けを喫し、4月27日(同28日)以来108日ぶりに首位から陥落した。

初回先頭でいきなり三塁打を放ち、先制のホームを踏んだ大谷を少しでも休ませようと、打線は長い攻撃で3点を奪った。

その裏、2023年8月23日以来となる古巣本拠地エンゼルスタジアムのマウンドに立つと、すっかり息も整い、快調に1,2番を打ち取った。そして打席に迎えたのが3番トラウトだ。

2023年3月21日のWBC決勝以来876日ぶり、メジャーリーグでは初の対戦。

初球から150キロ台後半のストレートを5球投げ込み、最後は139.7キロのスイーパーで見逃し三振。

4回先頭の2打席目は、逆に緩い変化球を2球見せてからストレート勝負。最後はこの日最速の162キロで再び見逃し三振に仕留めてみせた。

2回には4番ウォードのソロなどで2点を失ったものの、4回までは投球数62球と順調にイニングを消化していた。

当初は4イニングの予定だったが、試合前ロバーツ監督は「本人の状態もいいので、今日は5イニング行きます」と宣言。その言葉通り復帰後最長となる5回に突入した。

しかし1死後、連打で一・二塁のピンチを招くとネトに左翼線へ二塁打を許して2点を献上、80球を投げ終えたところでマウンドを降りることとなった。

"5回は疲れがあったのか"と聞かれた大谷は「疲れは感じなかったですね」とキッパリ。

「むしろいい感覚でした。2ストライク後の決め球が甘めに入ってヒットが出た感じなので、そこがもったいなかったな、と思います。球数含めてステップを踏めたというのは、よかったことではあるかな、と思います」と続け、手応えも口にした。

ロバーツ監督は「ショーヘイは5回を投げ切れるだけの力が残っていると感じていた。追い込んだ後のスライダーをネトにうまく対応されましたが、何とかネトを抑えてバンダにつなぎイニングを終わらせたかった」と唇をかんだ。

連日の逆転負けで4連敗、そして今季のエンゼルス戦は白星なしの6連敗。ついにパドレスに首位の座を明け渡し、1ゲーム差で追いかける立場となった。

15日(同16日)からは本拠地でパドレスとの首位攻防戦が待っている。マンシーが古傷の右わき腹を痛めてこの日スタメンを外れるなど、野手陣はケガ人が続出しているのも気がかりだ。

「我々は全員が全力でプレーしている。必ず流れは変わる。週末のドジャー・スタジアムはクレイジーな戦いになるだろう。選手たちは万全な状態で臨むよ」と指揮官は熱い口調でナインを鼓舞した。



＜大谷翔平一問一答投手＞

――初めての5回、球数も増えて難しさがありましたか？

まあ5回はやっぱり追い込んでからもう少し、しっかりと空振りがとれるゾーンに投げたかったなという、三振のとれる場面だったので。

バットに当てられてしまうとああいうフライのようなヒットが出てしまったりするので、そういうところをもう少し丁寧にいければベストだったかなと思います。

――厳しいチーム状況で、打線にも投手陣にもプレッシャーがかかっていますか？

そうですね、接戦でいいゲームというか、惜しいゲームができている一方で勝ち切れていないところは、みんなプレッシャーというか焦りみたいなものがあるのかなと。

明日休みをはさんで大事な試合が続くので、切り替えてしっかり集中したいなと思います。

――大差で首位に立っていたところから2位。ショックはありますか？

そうですね、負けが混むとやっぱりチームの雰囲気というか、いろいろやりたいことがかみ合わなかったりすると思うので。

そこらへんみんなでミーティングしながら工夫はしていますけど、なかなかそれがいい方向にというか、勝ちという結果につながっていないのかなと思います。

――5回は疲れを感じましたか？

疲れは感じなかったですね。むしろいい感覚、最初のバッターに対してはいい感覚で投げられたと思うので。

さっきも言ったとおり2ストライク後の決め球というのが甘めに入ってヒットが出た感じなので、そこがやっぱりもったいなかったな、と思います。

――エンゼルスタジアムのマウンドに立った気持ちはいかがでした？

たくさんの思い出があるスタジアムなので、もちろん好きな球場の1つですし、その中で今日登板できたのは1つ自分のステップアップとしてもいい1日だったなと思います。

――WBC以来のトラウト選手との対戦で三振を奪いました。

そうですね、あの2打席に関してはしっかり投げ切れたと思うので。投げ切れた打席投げ切れなかった打席でやっぱり結果が正反対に出ている試合だったなと思います。

――トラウト選手との対戦では勝負以上の感情が湧いてくるものですか？1打席目は最初の5球は連続ストレートでした。どういう駆け引きがあったのでしょうか？

基本的に高めの真っ直ぐがデータ上良くないので、基本的にはその組み立てを投げながら、あとは自分の感覚、ウィル(スミス捕手)の感覚で。

まぁ変化球を混ぜながら、シンプルにいい打者なので、しっかり投げ切れることを大前提として、より集中しないといけない打席かなと思います。

――笑顔もありましたが、元同僚に投げる感覚は？

元チームメイトに投げるというより、アナハイムのスタジアムで投げること自体が久々だったので、それは特別なことじゃないかなと思います。

もちろん勝ちきれればよかったですけど、また切り替えてドジャー・スタジアムに戻って、次の試合に集中したいなと思います。

――球数が80球に増えて、肘などに何か感じたことはありましたか？

意外に疲れは感じはしなかったので、そこは一番よかったところじゃないかなと思いますし、球数含めてステップ踏めたというのはもちろんよかったことではあるかなと思います。

――2打席目のトラウトの最後の球が最速でしたが、感情や気持ちが出た感じですか？

もちろん一番いい打者だと思うので、自分の持てる物の中でベストな球を常に投げなければいけないところかなと思いますし、最終的にいいところにいいボールがいったというのは今日の中でもいいところの1つかなと思います。

