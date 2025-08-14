¤Ê¤¼¸«Á÷¤ê¡©ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÀï¸å80Ç¯ÃÌÏÃ¡× Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¡È°ÂÇÜÁíÍý¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î70Ç¯ÃÌÏÃ¤ò¾å½ñ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î·üÇ°¡É¡¡¤¢¤¹¡Ê15Æü¡Ë½ªÀï¤ÎÆü
50ÂåÃËÀ
¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êË¤«¤Ê»þÂå¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè»þÂå¤Î¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤È¤«¡¢Ê¹¤¯µ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¾®³Ø5Ç¯À¸
¡ÖÀÎ¤ÎÊ¼Ââ¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤¬¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÊ¼Ââ¤µ¤ó¤ÎÌµ»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤Ë¤·¤ß¤ÆÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²áµî¤ÎÀïÁè¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡£À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖÁíÍýÃÌÏÃ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÍýÃÌÏÃ¤È¤Ï¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×¤Ê»öÊÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁíÍý¤Î¸ø¼°¸«²ò¤Î¤³¤È¡£³ÕµÄ·èÄê¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Àï¸å¤ò¤á¤°¤ëÁíÍýÃÌÏÃ¤ò½é¤á¤Æ³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1995Ç¯¡¢Â¼»³ÁíÍý¤Î»þ¤Ç¤¹¡£
Â¼»³ÉÙ»Ô ÁíÍý¡ÊÅö»þ¡Ë
¡ÖÄËÀÚ¤ÊÈ¿¾Ê¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª¤ï¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Àè¤ÎÂçÀï¤Ø¤Î¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¡Ö¤ª¤ï¤Ó¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Àï¸å60Ç¯¡¢70Ç¯¤ÎÃÌÏÃ¤Ç¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ä
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö·Á¼°¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉ÷²½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤µ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯½Ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÁíÍýÃÌÏÃ¤ÎÈ¯½Ð¤Ï¸«Á÷¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤È¤É¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¸«Á÷¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜÁíÍý¤¬½Ð¤·¤¿70Ç¯ÃÌÏÃ¤ò¡È¾å½ñ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÂÇÜ¿¸»° ÁíÍý¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¤Ë²¿¤é´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤äÂ¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼Õºá¤òÂ³¤±¤ë½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÊÝ¼é·ÏµÄ°÷
¡Ö°ÂÇÜÁíÍý¤Î70Ç¯ÃÌÏÃ¤Ç¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼Õºá¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤´¤È¤Ë½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¡¢70Ç¯ÃÌÏÃ¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤ò¡È¾å½ñ¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÈïÇúÃÏ¡¦¹Åç¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀïÁè¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò50¡¦60¡¦70Ç¯ÃÌÏÃ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤Ç¤¤¤Ä¸øÉ½¤¹¤ë¤«¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£