ユーロ圏鉱工業生産が予想以上に縮小、ＧＤＰ改定値は変化なし＝ロンドン為替



６月ユーロ圏鉱工業生産は、前月比－１．３％と市場予想－１．０％以上に縮小した。前回値は＋１．７％から－１．１％へと下方修正された。前年比は＋０．２％と市場予想＋１．５％を大幅に下回った。前回値は＋３．７％から＋３．１％に下方修正された。一方、ユーロ圏第２四半期ＧＤＰ改定値は前期比＋０．１％、前年比＋１．４％と速報値から変化はみられなかった。



ユーロドルは発表直前に1.1668レベルに安値を広げたあとは1.1680付近での推移。ユーロ円も直前にやや売られたが、ロンドン朝方の安値170.97レベルには届かず、171.10付近に落ち着いている。ユーロポンドは0.86ちょうど付近と本日の安値水準で推移している。



EUR/USD 1.1683 EUR/JPY 171.12 EUR/GBP 0.8601

外部サイト