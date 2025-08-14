アジア株 総じて下落、上海株と香港株は反落 アジア株 総じて下落、上海株と香港株は反落

東京時間17:52現在

香港ハンセン指数 25519.32（-94.35 -0.37%）

中国上海総合指数 3666.44（-17.02 -0.46%）

台湾加権指数 24238.10（-131.92 -0.54%）

韓国総合株価指数 3225.66（+1.29 +0.04%）

豪ＡＳＸ２００指数 8873.76（+46.65 +0.53%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80615.13（+75.22 +0.09%）



１４日のアジア株は総じて下落。世界的な株高局面を迎えているものの、過熱感の高まりもあり、利益確定の売りの売りに押される市場が多くみられた。香港株は反落。前日に７月下旬以来の高値圏まで上昇しており、買いが一服すると利益確定の売りに押された。



上海総合指数は反落。ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、銀行大手の中国農業銀行、コンピューター機器メーカーの中科曙光が買われる一方で、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、航空機部品メーカーの中国航発動力、炭鉱会社のチャイナ・コール・エナジーが売られた。



香港ハンセン指数は反落。スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）、食品メーカーの康師傅控股（ティンイー）が買われる一方で、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、インターネット・サービス会社の網易、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。エネルギー会社のＡＧＬエナジー、医薬品メーカーのＣＳＬ、小売会社のウールワース・グループ、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャーが買われる一方で、不動産開発のセンターグループ、石炭会社のホワイトヘイブン・コールが売られた。

