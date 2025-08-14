TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆîÉô¤âµ­Ï¿Åª¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ï¢Æü¡¢Ç®ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹â²¹¤È¶¯É÷¤Ç»³²Ð»ö¤¬³ÈÂç¡£12Æü¤Ë¤Ï45ÅÙ¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤âÏ¢Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç40ÅÙ°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÉô¤Ç¤Ï»³²Ð»ö¤Ç1Ëü6000¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë°Ê¾å¤¬¾Æ¼º¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï12Æü¡¢µ¤²¹¤¬36ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤ÏËÌ³¤Æ»¤è¤ê¤â°ÞÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢°ÊÁ°¤Ï²Æ¤Ç¤â30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¥Ñ¥ê»ÔÌ±
¡Ö½ë¤¹¤®¤ë¡£´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£È±·¿¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×

¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÌõ¤¬¡Ä

µ­¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤òÁö¤ë¥á¥È¥í¤Î¼ÖÆâ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹·×¤Ï36.3ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×

¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ï50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸Å¤¤¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¾èµÒ
¡Ö½ë¤¤?¡×¡Ö½ë¤¤¡×

°û¿©Å¹¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÏÆü±¢¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£

¥Ñ¥ê»Ù¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

JNN¥Ñ¥ê»Ù¶É¡¡¥¨¥à¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ì
¡ÖÀðÉ÷µ¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ë¤¤Æü¤ÏÇ®É÷¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡×

¼Â¤Ï¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¡¢·Ê´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¦¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢»Ô¤Îµö²Ä¤Ê¤·¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£´Ä¶­¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä¹â³Û¤ÊÅÅµ¤Âå¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

JNN¥Ñ¥ê»Ù¶É¡¡¥¨¥à¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ì
¡Ö½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤°ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë¤¢¤ëÊÝÎäºÞ¤ò¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

ÁÛÄê³°¤Î½ë¤µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¡£¤ª¤è¤½100Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ·±Ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç»ÔÌ±¤¬±Ë¤®¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê²Æ¤Î¸÷·Ê¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£