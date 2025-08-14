「男女の友情は成立するか」で大激論！テレ朝三谷アナの暴論に令和ロマン・くるま激昂「そこまで言わなくていいだろ」

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

8月13日（水）に放送された同番組では、永野と令和ロマン・郄比良くるま、三谷紬アナの3人が「男女の友情は成立するか」で議論を交わした。

「成立する派」の急先鋒のような三谷アナに、2人の男性芸人は次第に押されていき…。

【映像】「そんなことある？」どうしても理解できない永野

番組では、「男女の友情が“成立する”“成立しない”というやりとりにひっかかる」という視聴者からの投稿を元にトークを展開した。

永野に「男友達多いでしょ？」と聞かれた三谷アナは「多いです」と即答。そのうえで“ゲンミー”と“カズト”という男性の大親友もいると明かす。

三谷アナは自分に彼氏ができた際も、最初に「ゲンミーとカズトという親友がいて、その人と飲むのは許してほしい」と断っておくそう。ゲンミーとカズトも自分の彼女に同様のことを話しているのだという。

永野は「（2人とも）彼女のことは女性として見ているのに、三谷のことは女性として見ないなんてことできるの？」と納得がいかない様子。三谷アナは出会い方の問題だとしたが、永野は「そんな分けられるの？突然三谷に対して恋が芽生えることがあるかもしれないじゃん」と引き下がらない。

すると三谷アナは「私はカズトにもゲンミーにも、『2人と付き合ったり結婚する未来か、死ぬかどっちか選べと言われたら、私は死ぬ』と言ってる」と過激な発言。これにはくるまは「なんでそんなこと言うんだよ」と苦笑すると、永野と2人で「そこまで言わなくていいだろ。絶対言い過ぎだろ」と笑っていた。

三谷アナはさらに「好きな人ができたら、まずカズトとゲンミーを会わせるんです」とも続ける。「男のほうはどんな顔すんの？カズトとゲンミー来たら」とどうしても理解できない様子の永野に、三谷アナは「カズト、ゲンミー、元彼で飲んでたりすることもあるんですよ」と男性同士で仲良くなることもあると明かした。

これを聞いた永野は「ああ、ありそう！」と合点がいった様子。くるまも「あれね！話としては聞いたことあるけど、本物は初めて見たわ」と苦笑していた。