「今日好き」榊原樹里、4歳の幼少期ショット公開「ギャルくてぷくい」
【モデルプレス＝2025/08/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた榊原樹⾥が13日、自身のInstagramストーリーズを更新。4歳の頃の幼少期写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「ギャルくてぷくい」幼少期
榊原は「4歳のあたしギャルくてぷくい」と幼少期ショットを公開。写真には4歳当時の可愛らしい姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「幼少期可愛すぎる」「面影ある」「貴重な写真ありがとう」「すでに可愛い」「昔から美人」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆榊原樹里、幼少期写真公開
