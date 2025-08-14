スピードワゴン井戸田の美人妻、子どもへの手作りご飯公開「丁寧で素敵」「考えられてる」
【モデルプレス＝2025/08/14】女優の蜂谷晏海が8月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもへの手作り幼児食を公開した。
蜂谷は「鶏ひき肉のミートソースごはん さつまいものマッシュポテト 9割完食」とコメントし、子どもに手作りした料理の詳細を披露した。お米70gに総量160gの食事内容を細かく記載し、「サツマイモ バター少し 無調整豆乳でマッシュ」「鶏ひき肉 えのき にんじん たまねぎ オーガニックトマトケチャップ コーンで味付け」と材料にもこだわりを見せている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「丁寧で素敵」「考えられてる」「どうやって作るの？」「栄養バランス完璧」「お母さんの鑑」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
