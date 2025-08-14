坂口健太郎演じる主人公の“激動の人生”が渦巻く！ 映画『盤上の向日葵』場面写真一挙解禁
坂口健太郎が主演し、渡辺謙が共演する映画『盤上の向日葵』より、主人公・上条桂介（坂口）の“激動の人生”が渦巻く場面写真が一挙解禁された。
【写真】坂口健太郎の迫真の演技に痺れる『盤上の向日葵』フォトギャラリー
本作は、2018年本屋大賞第2位となった柚月裕子の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。
とある山中で発見された身元不明の白骨死体。事件の唯一の手がかりは、 死体とともに発見された高価な将棋の駒だ。捜査の末、この世に7組しか現存しないその貴重な駒の持ち主は、プロ将棋界に彗星（すいせい）のごとく現れ、一躍時の人として世間を騒がせている異色の若手棋士・上条桂介だと判明する。
やがて上条をめぐる捜査線上には＜賭け将棋＞で圧倒的な実力を持ちながら裏社会に生きた男・東明重慶の存在が浮かび上がる。東明と上条のあいだにいったい何があったのかー。そして明らかになる上条桂介の壮絶な過去とはー？
異色の天才棋士・上条桂介役には坂口健太郎。賭け将棋の世界で圧倒的な実力を持ち、上条桂介に大きな影響を与える男・東明重慶役を渡辺謙が務める。
そのほか脇を固めるキャストには、過酷な運命と戦う桂介を愛し見守る元婚約者・宮田奈津子役に土屋太鳳。事件の真相を追う刑事・石破剛志役に佐々木蔵之介。共に行動する若き巡査・佐野直也役に高杉真宙。悲惨な少年時代の桂介に将棋を教え、その才能を見抜いた恩師・唐沢光一朗役に小日向文世。唐沢光一朗の妻・唐沢美子役を木村多江。
幼い桂介に暴力を振るい、成長後もなお過酷な仕打ちを与える父・上条庸一役には音尾琢真。東明と凄まじい一騎打ちを見せる東北一の真剣師・兼埼元治役を柄本明、その勝負の立ち合い人・角舘銀次郎役に渡辺いっけい。桂介の前に立ち塞がる現役最強のプロ棋士・壬生芳樹役を尾上右近と、実力派が集結した。
今回解禁されたのは、主人公・上条桂介（坂口）の“激動の人生”が渦巻く場面写真。迫真の演技を魅せる坂口の多彩な表情を収めている。
殺人事件の容疑者となった桂介は天才棋士として輝かしい活躍をみせていたが、その自信に満ちあふれる姿からは想像できない壮絶な過去を歩んできた。寒さの厳しい諏訪湖畔に生まれた桂介は、酒とギャンブルに溺れる父・上条庸一（音尾）と極貧生活を送る日々。しかしそんな桂介が唯一熱中していたものが将棋だった。
彼の才能を見抜き将棋を教え、親のように暖かく迎え入れた唐沢光一朗（小日向）や、桂介に静かな愛を注ぐ宮田奈津子（土屋）の存在によって、どん底で孤独な桂介の人生に光が差す。さらには、賭け将棋の真剣師・東明重慶（渡辺）との出会いも。それは、桂介の人生にかつてない情熱、そして深い絶望をもたらす運命の瞬間だった。
将棋駒を巡る事件の謎と、桂介の過去や重慶の存在にはどんな繋がりがあるのか？坂口がこれまでのイメージを覆す渾身の演技で主人公が抱える情熱と葛藤を体現し、俳優としての“新境地”をみせる。
監督は、『君に届け』（2010）、『ユリゴコロ』（2017）『隣人X』（2023）を手掛けた熊澤尚人。本作で原作者も絶賛する脚本を書き上げた熊澤監督は、“将棋がないと生きていけない”話に惹かれたのが、制作を進めるきっかけになったという。「主人公にとっては将棋でしたが、人が自分にとって一番大切だと思うものに打ち込んで、好きでやりたい故に苦しみも同時に生まれ、それでも命がけで打ち込み、いろんな気付きを得て、人生を生ききる。そんな人間にとても魅力を感じました」と語る。
そして本作については「“将棋”を知らなくても共感できる、普遍的な人間ドラマが描かれています。何か大切なものを見つけて打ち込む事は、これほど掛けがえのなく、魂を揺さぶるものなのかと、必ず皆さんに伝わると思い映画を作りました」とアピール。桂介が過酷な運命に生まれついても決して将棋を手放さない姿は、誰もが求める“人生を賭けて熱くなれるもの”と重なり、多くの人が共感できる物語となっている。
なお本作のムビチケ前売券（オンライン）が、8月15日10時より発売開始。価格は1600円（税込）。購入＆鑑賞特典として、映画鑑賞後に、ティザービジュアルの絵柄と鑑賞記録を組み合わせたメモリアル画像を全員にプレゼントする。
映画『盤上の向日葵』は、10月31日より全国公開。
