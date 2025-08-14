　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 394(　　 348)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 143(　　 143)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 428(　　 428)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 871(　　 871)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 101(　　 101)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 145(　　　45)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 575(　　 575)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　57(　　　57)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2126(　　 774)
　　　　　 　 　12月限　　　　 191(　　　59)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　74(　　　52)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 64542(　 27898)
　　　　　 　 　10月限　　　　 152(　　　54)
　　　　　 　 　11月限　　　　　48(　　　26)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 533(　　 293)
　　　　　 　 　12月限　　　　　25(　　　11)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 39799(　 19063)
　　　　　 　 　10月限　　　　　66(　　　26)
　　　　　 　 　11月限　　　　　21(　　　 9)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3251(　　3251)
　　　　　 　 　10月限　　　　　62(　　　62)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 295(　　 295)
　　　　　 　 　12月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 18629(　 18629)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース