主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月14日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 394( 348)
TOPIX先物 9月限 143( 143)
日経225ミニ 9月限 428( 428)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 871( 871)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 101( 101)
TOPIX先物 9月限 145( 45)
日経225ミニ 9月限 575( 575)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 57( 57)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2126( 774)
12月限 191( 59)
TOPIX先物 9月限 74( 52)
日経225ミニ 9月限 64542( 27898)
10月限 152( 54)
11月限 48( 26)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 533( 293)
12月限 25( 11)
日経225ミニ 9月限 39799( 19063)
10月限 66( 26)
11月限 21( 9)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3( 3)
日経225ミニ 9月限 3251( 3251)
10月限 62( 62)
11月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 295( 295)
12月限 13( 13)
TOPIX先物 9月限 15( 15)
日経225ミニ 9月限 18629( 18629)
10月限 4( 4)
11月限 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
