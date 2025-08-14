　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6640(　　1923)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2114(　　1314)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8625(　　8525)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2919(　　1507)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　29(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 757(　　 341)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 447(　　 398)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2786(　　2052)
　　　　　 　 　12月限　　　　 600(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4186(　　 824)
　　　　　 　 　12月限　　　　1150(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　 6(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 608(　　 575)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 962(　　 462)
　　　　　 　 　12月限　　　　 500(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　 6(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2685(　　1810)
　　　　　 　 　12月限　　　　 135(　　　77)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 497(　　 393)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 9月限　　　103284(　 46768)
　　　　　 　 　10月限　　　　 257(　　　75)
　　　　　 　 　11月限　　　　　43(　　　23)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 693(　　 369)
　　　　　 　 　12月限　　　　　62(　　　54)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 51131(　 24517)
　　　　　 　 　10月限　　　　 186(　　　50)
　　　　　 　 　11月限　　　　　12(　　　 0)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5094(　　5094)
　　　　　 　 　10月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 612(　　 612)
　　　　　 　 　12月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 29894(　 29894)
　　　　　 　 　10月限　　　　　52(　　　52)
　　　　　 　 　11月限　　　　　16(　　　16)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース