主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月14日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6640( 1923)
TOPIX先物 9月限 2114( 1314)
日経225ミニ 9月限 8625( 8525)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2919( 1507)
TOPIX先物 9月限 29( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 757( 341)
TOPIX先物 9月限 447( 398)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2786( 2052)
12月限 600( 0)
TOPIX先物 9月限 4186( 824)
12月限 1150( 0)
日経225ミニ 9月限 6( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 608( 575)
TOPIX先物 9月限 962( 462)
12月限 500( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 6( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2685( 1810)
12月限 135( 77)
TOPIX先物 9月限 497( 393)
12月限 6( 6)
日経225ミニ 9月限 103284( 46768)
10月限 257( 75)
11月限 43( 23)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 693( 369)
12月限 62( 54)
日経225ミニ 9月限 51131( 24517)
10月限 186( 50)
11月限 12( 0)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7( 7)
日経225ミニ 9月限 5094( 5094)
10月限 99( 99)
11月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 612( 612)
12月限 20( 20)
日経225ミニ 9月限 29894( 29894)
10月限 52( 52)
11月限 16( 16)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
