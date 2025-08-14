　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8294(　　8264)
　　　　　 　 　12月限　　　　 134(　　 134)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9913(　　9913)
日経225ミニ　 　 9月限　　　123818(　123818)
　　　　　 　 　10月限　　　　1695(　　1695)
　　　　　 　 　11月限　　　　　51(　　　51)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4817(　　4817)
　　　　　 　 　12月限　　　　 155(　　 105)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6196(　　6196)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 58926(　 58926)
　　　　　 　 　10月限　　　　 961(　　 961)
　　　　　 　 　11月限　　　　　68(　　　68)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　56(　　　56)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 102(　　 102)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 503(　　 503)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 973(　　 509)
　　　　　 　 　12月限　　　　　50(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1578(　　1536)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3231(　　3223)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 602(　　 602)
　　　　　 　 　12月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1867(　　1867)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7563(　　7563)
　　　　　 　 　10月限　　　　 153(　　 153)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 287(　　 281)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 506(　　 506)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 941(　　 911)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 814(　　 814)
　　　　　 　 　12月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1950(　　1950)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 13762(　 13762)
　　　　　 　 　10月限　　　　　10(　　　10)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 493(　　 493)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 450(　　 450)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 158(　　 150)
　　　　　 　 　12月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 570(　　 570)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　95(　　　95)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 2(　　　 0)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　12(　　　12)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

