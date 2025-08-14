外国証券 先物取引高情報まとめ（8月14日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8294( 8264)
12月限 134( 134)
TOPIX先物 9月限 9913( 9913)
日経225ミニ 9月限 123818( 123818)
10月限 1695( 1695)
11月限 51( 51)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4817( 4817)
12月限 155( 105)
TOPIX先物 9月限 6196( 6196)
日経225ミニ 9月限 58926( 58926)
10月限 961( 961)
11月限 68( 68)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 56( 56)
TOPIX先物 9月限 102( 102)
日経225ミニ 9月限 503( 503)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 973( 509)
12月限 50( 0)
TOPIX先物 9月限 1578( 1536)
日経225ミニ 9月限 3231( 3223)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 602( 602)
12月限 14( 14)
TOPIX先物 9月限 1867( 1867)
日経225ミニ 9月限 7563( 7563)
10月限 153( 153)
11月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 287( 281)
TOPIX先物 9月限 506( 506)
日経225ミニ 9月限 941( 911)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 814( 814)
12月限 18( 18)
TOPIX先物 9月限 1950( 1950)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 13762( 13762)
10月限 10( 10)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 493( 493)
TOPIX先物 9月限 450( 450)
12月限 2( 2)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 158( 150)
12月限 50( 50)
TOPIX先物 9月限 570( 570)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 95( 95)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 0)
日経225ミニ 10月限 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
