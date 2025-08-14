大野真依、近影　※「大野真依」インスタグラム

　ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダー・大野真依が14日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」　グラビア姿にも驚きの声（22枚）

　グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の1800万円超え、SNS総フォロワーは120万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。

　普段から、コスチューム姿など様々な格好をSNSに投稿しているが、今回はミニ丈のトップスとショートパンツをあわせたコーデを披露。全身を写真に収めており、ファンからは「最高すぎる」「スタイル抜群」などの声が寄せられている。

引用：「大野真依」インスタグラム（@mai__24_）