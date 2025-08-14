Mrs. GREEN APPLE¡¢±Ç²è2ºî¤Î¡ÈÆÃÊó±ÇÁü¡É²ò¶Ø¡¡11¡¦28¸ø³«¡¢¿·¶Ê¡ÖVariety¡×ÃÂÀ¸¤Î²áÄø¤âÌ©Ãå
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬11·î28Æü¡¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD(¥Õ¥£¥è¥ë¥É)¡Á ON SCREEN¡Ù¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î2ºî¤òÆ±»þ¸ø³«¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤¬14Æü¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¶ÊÀ©ºî¤ËÌ©Ãå¤â¡Ä¥ß¥»¥¹±Ç²è2ºî¤Î¡ÖÆÃÊó±ÇÁü¡×
¡¡¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ù¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î10Ç¯´Ö¤Î²»³Ú¤Îµ°À×¤òIMAX¾å±Ç¤ÇºÆ¤ÓÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡È¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë²»³Ú¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¡É¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¡£Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤ä¡¢¿·¶Ê¡ÖVariety¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¡£
