　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 31151(　 28132)
　　　　　 　 　12月限　　　　1032(　　 132)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 27942(　 27002)
　　　　　 　 　12月限　　　　 570(　　　20)
日経225ミニ　 　 9月限　　　266650(　266650)
　　　　　 　 　10月限　　　　9188(　　6188)
　　　　　 　 　11月限　　　　 129(　　 129)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 18548(　 17089)
　　　　　 　 　12月限　　　　1575(　　 425)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 21654(　 21158)
　　　　　 　 　12月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 9月限　　　137171(　137171)
　　　　　 　 　10月限　　　　6251(　　4751)
　　　　　 　 　11月限　　　　 275(　　 275)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 805(　　 586)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3767(　　 461)
　　　　　 　 　12月限　　　　 850(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5561(　　5561)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5476(　　3283)
　　　　　 　 　12月限　　　　 475(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5170(　　3758)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5135(　　4941)
　　　　　 　 　10月限　　　　4750(　　　 0)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3480(　　2310)
　　　　　 　 　12月限　　　　 220(　　　20)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6270(　　3778)
　　　　　 　 　12月限　　　　 900(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 12569(　 12569)
　　　　　 　 　10月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1983(　　1905)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2994(　　2673)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　9947(　　8685)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3547(　　3292)
　　　　　 　 　12月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3580(　　3512)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 31559(　 31559)
　　　　　 　 　10月限　　　　　85(　　　85)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1001(　　 938)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 546(　　 346)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2917(　　2917)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 505(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 625(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6271(　　2201)
　　　　　 　 　12月限　　　　1410(　　　10)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1250(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 800(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 800(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 150(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 150(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 396(　　 396)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　13(　　　13)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

