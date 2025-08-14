外国証券 先物取引高情報まとめ（8月14日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 31151( 28132)
12月限 1032( 132)
TOPIX先物 9月限 27942( 27002)
12月限 570( 20)
日経225ミニ 9月限 266650( 266650)
10月限 9188( 6188)
11月限 129( 129)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 18548( 17089)
12月限 1575( 425)
TOPIX先物 9月限 21654( 21158)
12月限 15( 15)
日経225ミニ 9月限 137171( 137171)
10月限 6251( 4751)
11月限 275( 275)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 805( 586)
TOPIX先物 9月限 3767( 461)
12月限 850( 0)
日経225ミニ 9月限 5561( 5561)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5476( 3283)
12月限 475( 0)
TOPIX先物 9月限 5170( 3758)
日経225ミニ 9月限 5135( 4941)
10月限 4750( 0)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3480( 2310)
12月限 220( 20)
TOPIX先物 9月限 6270( 3778)
12月限 900( 0)
日経225ミニ 9月限 12569( 12569)
10月限 92( 92)
11月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1983( 1905)
TOPIX先物 9月限 2994( 2673)
日経225ミニ 9月限 9947( 8685)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3547( 3292)
12月限 18( 18)
TOPIX先物 9月限 3580( 3512)
日経225ミニ 9月限 31559( 31559)
10月限 85( 85)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1001( 938)
TOPIX先物 9月限 546( 346)
日経225ミニ 9月限 2917( 2917)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 505( 0)
12月限 625( 0)
TOPIX先物 9月限 6271( 2201)
12月限 1410( 10)
日経225ミニ 10月限 1250( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 800( 0)
12月限 800( 0)
TOPIX先物 9月限 150( 0)
12月限 150( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 396( 396)
日経225ミニ 10月限 13( 13)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
