SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、制服姿を披露「大目に見てね笑笑」 写真集撮影で「めっちゃ可愛い」の声
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が14日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を披露すると、絶賛の声が寄せられた。
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（18枚）
昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。インスタグラムでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、今後は写真集を出すことも明かしている。
今回は「写真集撮影ラスト 大目に見てね笑笑 スポンサーのカンコー学生服様に制服をお借りしました カンコー様ご協力ありがとうございました!!」「これにて写真集撮影は終了。これから写真を選別して作成に移ります」とつづり、制服姿を披露。優しい笑顔でカメラを見つめた。ファンからは「めっちゃ可愛い」などの声が寄せられている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身の29歳。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」インスタグラム（ayano_1006）
