孤高の修行者・窪塚洋介VS謎の暗殺者・松田龍平！『次元を超える』場面写真＆キャラクター紹介動画解禁
窪塚洋介と松田龍平がダブル主演する映画『次元を超える』（10月17日公開）より、強烈な個性を放つ登場人物たちを捉えた場面写真9点＆キャラクター紹介動画が解禁された。
【写真】窪塚洋介、松田龍平、千原ジュニアら 『次元を超える』場面写真（9点）
孤高の修行者・山中狼介（窪塚洋介）は、危険な宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の家で行方不明になる。一方、謎の暗殺者・新野風（松田龍平）は、狼介の彼女・野々花（芋生悠）から捜索を依頼される。やがて、狼介と新野はほら貝に導かれて狼蘇山で対面し、次元を超えて鏡の洞窟で対峙（たいじ）する。過去から現在、そして未来を駆け巡り、日本から地球、さらに宇宙に辿り着いた、彼らが見たものとは…？
豊田利晃監督の『泣き虫しょったんの奇跡』以来、7年ぶりの長編フィクション作品となる本作。『破壊の日』以来、5年ぶりの共演となる窪塚洋介×松田龍平がダブル主演を務め、千原ジュニア、芋生悠、渋川清彦、東出昌大のほか、板尾創路、祷キララ、窪塚愛流、飯田団紅、マメ山田など、豊田組を代表する常連キャストが集結している。
また、『I’M FLASH!』以来、13年ぶりのコラボレーションとなるチバユウスケのThe Birthdayがエンディングテーマを手掛け、YOSHIROTTEN、マイケル・アリアス、樋口真嗣など、各業界を代表するスタッフも参加している。第54回ロッテルダム国際映画祭を始め、ヨーロッパ、アメリカ、アジアなど、世界中の映画祭で好評を博した。
この度、強烈な個性を放つ登場人物たちを捉えた場面写真9点が解禁。
行方不明になった孤高の修行者・山中狼介（窪塚洋介）と、彼を捜索する謎の暗殺者・新野風（松田龍平）が鏡の洞窟で対峙する場面を始め、宇宙服を着た狼介、目を覚ます新野の姿など、次元を超えた2人の姿が収められている。
また、危険な宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）が赤い袈裟を着て数十人の信者を前に狼の印を結ぶ、カリスマ性あふれる圧倒的な存在感を放つカット、狼介の彼女・野々花（芋生悠）が行方不明の彼氏を案じ、駅のホームで物憂げに遠くを見つめる姿も。
さらに、田舎の不良・鉄平（渋川清彦）と団吉（飯田団紅）、阿闍梨の信者・ヤス（東出昌大）、狼介の人体実験を行なう高嶋博士（板尾創路）と渡邊助手（祷キララ）、鏡の洞窟に現われるミスター・ケルマン（マメ山田）など、スピリチュアルとカオスが交錯する物語世界に奥行きを与える、一癖も二癖もある登場人物たちが切り取られている。
併せて、主要キャラクターの紹介動画も解禁。次々と登場するのは、ほら貝の音に導かれて狼蘇山を上がっていく狼介、駅のホームで血まみれになり茫然とした表情の新野、「オン・オオカミ・ソワカ」と燃え上がる炎の前で祈祷する阿闍梨、「狼介を連れ戻して」と新野に依頼する野々花、「俺に呪術をかけたな」と阿闍梨に弾指（だんし）する鉄平、「もう死んで詫びるしかない」と阿闍梨に相談するヤス。本編ではこの強烈な個性を放つキャラクターたちがそれぞれの信念と葛藤を抱えながら、壮大な物語へと巻き込まれていく。
映画『次元を超える』は、10月17日よりユーロスペースほかにて全国順次公開。
