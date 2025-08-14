ÉðÂº¡¢ºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¡É×ÉØ¤Ç¤Î½é»Å»ö¤Ø¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Àî¸ý°ª¤¬14Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µK-1 3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÉðÂº¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÂº¤ÎºÊ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡×¡È¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¡É¤â¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡2021Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¹¬¤»¡ª¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Àî¸ý¡£SNS¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àè·î29Æü¤Ë¤ÏÉðÂº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë½é¤ª»Å»ö¡¡¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡¡¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤Þ¤¿¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àî¸ý°ª
1998Ç¯11·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹158cm¡£ÌÀÀÐ»Ô¤Î¹ÁÄ®¤«¤é½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¡£2021Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¹¬¤»¡ª¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ë¤Ï½µ´©»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLA.VIE.ELU¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿¹¹áÀ¡¤ä¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤é¤È¶¦¤Ë¡¢·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Öseju¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀî¸ý°ª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kawaguchiaoi_1126¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÂº¤ÎºÊ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡×¡È¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¡É¤â¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡2021Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¹¬¤»¡ª¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Àî¸ý¡£SNS¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Àè·î29Æü¤Ë¤ÏÉðÂº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë½é¤ª»Å»ö¡¡¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡¡¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¤Þ¤¿¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1998Ç¯11·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹158cm¡£ÌÀÀÐ»Ô¤Î¹ÁÄ®¤«¤é½÷Í¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¡£2021Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¹¬¤»¡ª¥Ü¥ó¥Ó¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ë¤Ï½µ´©»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLA.VIE.ELU¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿¹¹áÀ¡¤ä¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤é¤È¶¦¤Ë¡¢·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Öseju¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀî¸ý°ª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kawaguchiaoi_1126¡Ë