横山ルリカ、ミニ丈ゴルフウェアで美脚全開「腰の位置が高い！スタイル最高」
元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカが、14日までにインスタグラムを更新。美脚がまぶしいミニスカのゴルフウェア姿を公開し、絶賛の声が上がっている。
【別カット】シックな黒のゴルフウェアも似合う美脚の横山ルリカ
「1PIU1UGUALE3」の2026春・夏展示会へ行ってきたことを報告した横山は「スタイリッシュな空間にかわいいゴルフウェア・アイテムが沢山並んでいてテンション 届くのが楽しみすぎます」とコメントし、水色と黒のミニ丈のゴルフウェアを纏った自撮りを披露。スラっとした長い足があらわになっており、横山のスタイルの良さが際立っている。
コメント欄にはファンから「美脚！なんでも似合う！！！」「腰の位置が高い！スタイル最高だね」「どちらのゴルフウェアもお洒落ですね」「可愛いしスタイル良いしサイコーです」などの声が上がっている。
■横山 ルリカ（よこやま るりか）
1991年9月27日生まれ。神奈川県出身。2006年10月、女性アイドルグループ「アイドリング!!!」を結成し活動開始。グラビアや舞台などソロ活動も並行して行った。2015年10月にメンバー全員卒業することが発表された後はタレントとして活動。
引用：「横山ルリカ」インスタグラム（@rurika_yokoyama_official）
