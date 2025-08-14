デュア・リパ、大胆カッティングの白ワンピで30歳の誕生日をお祝い！
英人気歌手のデュア・リパが、8月22日に誕生日を前に、婚約者のカラム・ターナーは家族、友人たちと一緒にお祝いした模様。ウェストからお尻に掛けて、大胆なカッティングが施されたワンピース姿を披露した。
【写真】大胆カットドレスでポーズをとるデュア
この度デュアがインスタグラムを更新し、「サイモンが作ってくれた最高にゴージャスなドレスを纏って 大好きな島で、大好きな人たちと、一足早い誕生日パーティーを開催…30歳になるのが待ちきれない！！！！」と綴り、お祝いの様子を公開。屋外レストランでカラムの膝に座り大胆にポーズを取る写真をはじめ、妹リナや友人たちとのツーショット、美味しそうな食事の写真の数々をシェアした。
Page Sixによると、「Radical Optimism Tour」で世界中を回っているデュアは、9月のカナダ公演を前に、スペインのイビサ島を訪れている様子。デュアのドレスをデザインしたサイモンとは、デュアの親友で、このパーティーにも参加していたファッションデザイナー、サイモン・ポート・ジャックムスのこと。スパンコールが輝くファブリックを用いたドレスは、背中から左のウェスト、お尻にかけて大胆なカッティングが施され、デュアの小麦色の肌を美しく引き立てる。デュアはこのドレスに合わせ、シルバーのスタッズピラスをバングル、重ね付けリングで輝きをプラスし、足元には白いシューズを合わせていた。
デュアの投稿に、グラミー賞を主催するザ・レコーディング・アカデミーから「30歳おめでとう」とコメントが寄せられており、サイモンからも「僕の愛しい人」とコメントが。またSpotify公式からは「毎年毎年を最高の1年に変えてしまうクイーン」と反応が寄せられており、ファンからも、「完璧」「女神」「世界一美しいバースデーガール」など、絶賛の声が届いている。
引用：「DUA LIPA」インスタグラム（＠dualipa）
【写真】大胆カットドレスでポーズをとるデュア
この度デュアがインスタグラムを更新し、「サイモンが作ってくれた最高にゴージャスなドレスを纏って 大好きな島で、大好きな人たちと、一足早い誕生日パーティーを開催…30歳になるのが待ちきれない！！！！」と綴り、お祝いの様子を公開。屋外レストランでカラムの膝に座り大胆にポーズを取る写真をはじめ、妹リナや友人たちとのツーショット、美味しそうな食事の写真の数々をシェアした。
デュアの投稿に、グラミー賞を主催するザ・レコーディング・アカデミーから「30歳おめでとう」とコメントが寄せられており、サイモンからも「僕の愛しい人」とコメントが。またSpotify公式からは「毎年毎年を最高の1年に変えてしまうクイーン」と反応が寄せられており、ファンからも、「完璧」「女神」「世界一美しいバースデーガール」など、絶賛の声が届いている。
引用：「DUA LIPA」インスタグラム（＠dualipa）