茶道「裏千家」の前の家元、千玄室さんが８月１４日、亡くなりました。１０２歳でした。元特攻隊員として知られた千さん。終戦８０年を見届けるかのように、茶道の道を究め、平和を希求し続けた人生の幕を引きました。ＭＢＳが６月に行った単独インタビューを再掲します。

「ぼくらの仲間は私１人になった」今年６月、ＭＢＳの取材に答える千玄室さん

今年６月、ＭＢＳの取材に答えていた千玄室さん。裏千家によりますと、８月１４日未明、病気のためなくなったということです。１０２歳でした。

千さんは千利休の子孫で、１９６４年に京都の茶道・裏千家の１５代家元を継承。茶道の発展に大きく貢献し２００２年、家元を長男に譲りました。

太平洋戦争中は海軍の特攻隊員だったことでも知られ、亡くなる２か月前、ＭＢＳの取材に当時の仲間への思い、平和への思いを語っていました。

（千玄室さん）「もう誰もいません。ぼくらの仲間は、私１人になった。生き残った人はみな死んでしまった」

「みんな本当は死にたくなかった」 仲間は叫ぶ「お母さーん」と

１９４３年、日本が敗走を重ねる中、不足する兵力を補うため、大学生は陸海軍へ入隊することなりました。「学徒出陣」と呼ばれ、大学生だった千さんも海軍に入隊。そして１９４５年、特攻隊員を志願しました。

（千玄室さん）「こんなんかなんわと、本音は。歩兵にいった連中はどんな目にあっているか、それ思ったら何とも言えない」

爆弾を抱えた戦闘機が艦船をめがけて急降下する「特攻」。「出撃すれば確実に死ぬ」。千さんが我が身を重ねたのが先祖の千利休。時の権力者、豊臣秀吉の命令で切腹しました。

（千玄室さん）「利休居士は腹を召された。私は１５代目でまた腹を召さなあかんかなと。ただね、さみしそうなおふくろの顔が出てきてね。それだけやった」

千さんは言います。「みんな本当は死にたくなかった」。特攻機のそばで開いた茶会で仲間が立ち上がり叫びました。

（千玄室さん）「『お母さーん』とみんなが叫んだ声が私の耳の奥に残っています。『おふくろに会いたいなあ』と、みんな涙流しながら。思い出しますね、みんなの声が。みんな突っ込みました。みんな帰りませんでしたね。みんな亡くなった」

「茶を介し、敬いあって交流すれば…」戦後も平和を訴え

仲間が命を失う中、千さんには待機命令が続き、終戦を迎えました。

戦後、裏千家の家元となった千さん。「茶を介し、敬いあって交流すれば、国同士も争わなくなるはず」との思いを胸に茶会を開き続けました。根底にあるのは仲間たちへの思いです。

（千玄室さん）「８０年間、慙愧の念に堪えず、私は生き残ってきたんですよ。このお茶を勧め合う気持ち、アフターユー、どうぞ、どうぞ。本当の心のおもてなし。大事なことなんです。これを世界中に伝えてきている」

（千玄室さん）「“千よ、お前残ってな、お前のお茶で、武は負けたけど、文でやれ、文で勝て”みんなの声が聞こえますよ」

終戦から８月１５日で８０年。戦争の現実を知り、平和を訴える茶人が亡くなりました。