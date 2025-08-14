新潟・上越の柿崎米を土鍋で炊き上げ！朝食屋『あさげ馳走かねこ』

北鎌倉おむすび庵が、鎌倉の予約制・懐石料理『馳走かねこ』にて、新たに朝食屋と油そば屋を2025年8月5日にオープンしました。

朝食屋『あさげ馳走かねこ』

【店舗情報】

所在地 ：〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-29 シャングリラ鶴岡2-B

電話番号：0467-84-9969

■あさげ馳走かねこ

営業時間：8:00-11:00

■まぜ蕎麦馳走かねこ

営業時間：11:30-15:00

【円覚寺山内『佛日庵』の住職×『馳走かねこ』店主プロデュース】

北鎌倉おむすび庵は、現在夜の営業を『麺処かねこ北鎌倉別院』で稼働しています。

今回新たに、鎌倉の予約制・懐石料理『馳走かねこ』の店舗を利用して朝と昼に“朝食屋”“油そば屋”オープンしました。

■朝食屋『あさげ馳走かねこ』

朝営業は『あさげ馳走かねこ』として、地産地消は元より、お米はおむすび庵でも使用している新潟・上越の柿崎米を土鍋で炊き上げるという徹底したこだわりで提供します。

干物は小田原・山市干物専門店の自家製干物を中心に、旬の手造り干物を用意。

それらを炭で焼き上げる朝には贅沢な仕様となっています。

＜『あさげ馳走かねこ』メニュー例＞

あさげ馳走かねこ

厳選素材の干物定食(炊き立てご飯 小鉢二品 けんちん汁 香の物)

真鯵 1,300円

銀鮭 1,700円

鯖 1,700円

手作りおばんさい500円より、その他一品料理あり

あさげ馳走かねこ 地魚の干物定食

■油そば屋『まぜ蕎麦 馳走かねこ』

昼営業は『まぜ蕎麦 馳走かねこ』として、鎌倉駅周辺では初の油そば専門店を展開します。

麺は横須賀・丸清製麺所さんと度重なる試作の中、横須賀・三浦パン(充麦・みつむぎ)さんが育てた全粒粉と北海道産小麦・ゆめちからをブレンドした香り豊かな麺を作成。

そこにこだわり抜いた食材と、麺の香りを最大限活かすかえしと脂の癒合を演出し、鎌倉らしい品のいい油そばに仕上がっています。

それに合わせる自家製クラフトコーラ(北鎌倉クラフトコーラ)も、運がいい日には飲むことができます。

鎌倉で飲食店の新規開拓をしたい方におすすめです。

＜『まぜ蕎麦 馳走かねこ』メニュー例＞

馳走かねこのあえ蕎麦 800円

トッピング

・温野菜のガリバタ和え 300円

・梅・オクラ・やまいも 300円

・自家製薬膳キーマカレー 500円

・主力の全部のせ 600円

季節限定 冷やし中華

