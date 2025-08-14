今月9日にオープンした「川西ダリヤ園」ですが、猛暑と少ない雨で思わぬ影響を受けているようです。

【写真を見る】「熱い砂で球根が腐って」高温少雨の影響が観光名所にも…川西ダリヤ園の今をリポート（山形・川西町）

真っ赤に咲き誇るダリアに。色が重なり合う華やかなダリア。





暑さに負けずに咲き誇るダリアがある一方で、園内を見るとほとんどがまだ咲いていません。



佐藤友美アナウンサー「こちらのダリアは例年だと、私の腰あたりまで背丈があるはずなんですが、今年は3分の1ほどの高さで止まっています」





町によりますと、7月には例年およそ240ミリの雨が降るそうですが、今年は12ミリしか降っておらず、土の中の水分量が足りていないということです。



中には、植えることが難しくなった畑も。

■球根が腐ってしまい・・・

川西町商工観光課 観光交流係 高橋和久 係長「何回か植え替えをしてもらったんですけれども、育たなくて。熱い砂の中に球根を入れている感じになるのでそれで腐ってしまう」





訪れた人は「うちの家庭菜園も全然植物の育ちが悪くて、野菜も枯れちゃって、その中でも頑張って咲いているなと思った」



高温・少雨の影響を大きく受けているダリアですが、先週から降った雨で、あと10日ほどで咲きそろうと見込まれています。





川西町商工観光課 観光交流係 高橋和久 係長「いろんな名前を比べてみていただいたり、順番に見ていただいたりということで、ダリアの色々な表情を楽しんでいただきたいと思います」



「川西ダリヤ園」は、花が咲き始めるまでは入園料は無料で、9月下旬からのピーク時には、10万本のダリアが咲き誇るということです。