「日経225オプション」9月限プット手口情報（14日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
バークレイズ証券 5( 5)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
バークレイズ証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 7( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 7( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 163( 163)
JPモルガン証券 100( 100)
BNPパリバ証券 32( 32)
UBS証券 30( 30)
SBI証券 119( 21)
楽天証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 12( 12)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
バークレイズ証券 9( 9)
SBI証券 8( 8)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 291( 191)
ビーオブエー証券 100( 100)
ゴールドマン証券 161( 61)
バークレイズ証券 40( 40)
SBI証券 23( 15)
楽天証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
岩井コスモ証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 8( 8)
SBI証券 4( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万2875円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
