「日経225オプション」9月限プット手口情報（14日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
野村証券 48( 0)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
楽天証券 17( 17)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 8( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 599( 599)
モルガンMUFG証券 500( 500)
ソシエテジェネラル証券 245( 245)
JPモルガン証券 204( 204)
BNPパリバ証券 65( 65)
野村証券 50( 50)
SBI証券 144( 22)
楽天証券 13( 13)
松井証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 10( 10)
バークレイズ証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
広田証券 6( 6)
安藤証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 170( 170)
JPモルガン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 834( 334)
