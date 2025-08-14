タカキューは、メンズ・レディースファッションの枠にとらわれない、カジュアルブランド「DRAW（ドロー）」がローンチした。ファーストコレクションは今年秋冬シーズンにデビューし、ZOZOTOWNでは8月13日から順次予約発売を開始、店頭では8月15日から順次販売を開始する。

「DRAW」は、「発見し、映し出し、表現し、纏う あなたの物語を描こう」をコンセプトに、ブランド名にも由来する「描く」という意味の言葉から、ファッションの未来や自分らしいスタイルを描くようなブランドになってほしいという思いが込められている。

近年、性別にとらわれず、素材感、色、サイズ感を自由に選んでファッションを楽しみたいという人が増えており、こうしたニーズに応えるために同ブランドを立ち上げた。

「性別ではなく、自分らしさを大切に」を軸に、性別にとらわれないシンプルさと機能性、トレンド感と普遍性を兼ね備えたデザインによって、自由なコーディネートの楽しさを提案する。

今後は、ECサイト「ZOZOTOWN」での販売を中心に展開し、30代をターゲットに新たな顧客層を開拓する。また、商品の需要を鑑みて、DRAWの直営店舗の出展も今後は視野に入れていく予定となっている。

［発売日］8月15日（金）

※ZOZOTOWNでは8月13日（火）から順次予約発売開始

タカキュー＝https://online.taka-q.jp