国分グループ、関西万博に出展 期間限定で「だし屋国分 万博店」

特製だし氷の冷やしラーメン 日本のだし文化を世界へ

大手食品卸の国分グループは8月11日から31日までの期間限定で、大阪・関西万博のORA外食パビリオン「宴〜UTAGE〜」1階に「だし屋国分 万博店」を出店している。“特製だし氷”のだし麺やメーカーコラボによる冷やし茶漬けメニューを販売。猛暑が続くなか、だしのうまみが効いた冷やしメニューが人気を集めている。

日本の食文化である“だし”を世界に広げていきたいとの想いから、ORA外食パビリオンに協賛出展。国分オリジナル商品の「だし麺」をアレンジした、特製だし氷の「千葉県産はまぐりだし塩ラーメン（冷）」「高知県産柚子だし塩ラーメン（冷）」（各1200円/税込）および、週替わりでメーカーコラボの冷やし茶漬けを販売している。

だし氷トッピング／特製だし氷 だし麺 千葉県産はまぐり塩ラーメン（冷）

「千葉県産はまぐりだし塩ラーメン」は、はまぐりの旨味を効かせ、深味のあるさっぱりとした味わい。「高知県産ゆず出だし塩ラーメン」は、爽やかな柚子の香りが食欲をアップ。具材には泉州水なすを添え、シャリシャリとした特製だし氷で、暑い夏にぴったりの冷やしラーメンに仕上げた。

国分グループの担当者は「海外のお客さまからもだしのおいしさが評価されている。日本の食文化である“だし”の素晴らしさを世界に発信していきたい」と語る。

メーカーとコラボした週替わりの冷やし茶漬けは、にんべん（17日まで）、ヤマキ（18日から24日）が「だし屋の茶漬け 白だし茶漬け」（税込300円）、25日〜31日は明治18年創業の林久右衛門商店が「鮭ジュレだし茶漬け」（同500円）を提供する。