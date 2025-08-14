「日経225オプション」9月限コール手口情報（14日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 163( 163)
ビーオブエー証券 100( 100)
SBI証券 44( 42)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
楽天証券 18( 18)
UBS証券 15( 15)
BNPパリバ証券 8( 8)
バークレイズ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 100( 100)
ABNクリアリン証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
楽天証券 13( 13)
SBI証券 15( 9)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
楽天証券 23( 23)
SBI証券 11( 9)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 6( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
