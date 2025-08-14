　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 527(　 227)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 346(　　46)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
ソシエテジェネラル証券　　　　　28(　　28)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　49(　　23)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 9(　　 9)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 200(　　 0)


◯4万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 105(　 105)
JPモルガン証券　　　　　　　　　40(　　40)
ソシエテジェネラル証券　　　　　23(　　23)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　17(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 700(　 400)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 150(　 150)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 230(　 126)
ソシエテジェネラル証券　　　　 108(　 108)
JPモルガン証券　　　　　　　　　63(　　63)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 343(　　43)
楽天証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
東海東京証券　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　44(　　44)
JPモルガン証券　　　　　　　　　33(　　33)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　38(　　38)