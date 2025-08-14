「日経225オプション」9月限コール手口情報（14日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 527( 227)
BNPパリバ証券 346( 46)
HSBC証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
SBI証券 49( 23)
三菱UFJeスマート 9( 9)
モルガンMUFG証券 8( 8)
楽天証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 105( 105)
JPモルガン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
BNPパリバ証券 17( 17)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 7( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 700( 400)
モルガンMUFG証券 150( 150)
SBI証券 230( 126)
ソシエテジェネラル証券 108( 108)
JPモルガン証券 63( 63)
BNPパリバ証券 343( 43)
楽天証券 33( 33)
松井証券 8( 8)
ゴールドマン証券 5( 5)
安藤証券 2( 2)
東海東京証券 2( 2)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
JPモルガン証券 33( 33)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
