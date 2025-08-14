日本製鉄堺ブレイザーズが男子スロベニア代表とのフレンドリーマッチを開催

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは14日（木）、男子スロベニア代表とのフレンドリーマッチ開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の開幕を9月12日（金）に控える中、同大会に出場する男子スロベニア代表と日鉄堺BZのフレンドリーマッチが実現した。

スロベニアはFIVB世界ランキング7位の強豪で、昨季まで日本でプレーしたティネ・ウルナウトやロク・モジッチら実力者を擁している。

日鉄堺BZ主催で行われる『2025-26フレンドリーマッチvsスロベニア代表』は、日本製鉄堺体育館を会場に9月4日（木）と6日（土）に開催される。なお、4日（木）は19時、6日（土）は18時試合開始としており、どちらも5セットマッチが予定されている。

チケットはSVリーグチケット販売サイト「チケットV」にて販売。8月20日（水）10時より、日鉄堺BZのサポーターズクラブの会員先行販売が開始される。会員ランクごとに販売開始日が異なり、いずれも先着順。一般販売は8月23日（土）10時より開始される。日鉄堺BZのサポーターズクラブ会員と一般で価格が異なるため、注意が必要だ。

欧州の強豪と日鉄堺BZの対戦に注目が集まる。