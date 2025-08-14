施設の修繕のため、金沢21世紀美術館は2027年春から長期休館に入ります。

まちなかで観光客の減少が予想される中、休館中のにぎわい創出を考える検討会が開かれるなどしていて、「21美ショック」への備えが始まっています。

久々江龍飛キャスター「金沢21世紀美術館はお盆ということもありきょうも大勢の客でにぎわっています」

観光客「プールが有名だったので一目見たいと思って」「すごいです。不思議」「工作とかもあって楽しかった。（Qどんなもの作った？）クワガタ」

2004年に開館し、今では年間200万人が訪れる金沢21世紀美術館。老朽化による大規模な修繕のため、2027年5月から2028年3月までをめどに1年近く休館することが決まっています。

金沢21世紀美術館 広報課長・落合博晃さん「空調であったり照明もLED化する。去年の地震で天井を中心に傷んだところがあるので、そういうところも修復する」

観光客「知らなかった。観光場所が減っちゃいますね」「今来て良かったと思います」「ここが目的地で静岡から来たので、観光客が減るんじゃないかと心配しちゃう」

周辺の店では危機感 「街全体を美術館に」休業中のアイデアも

「21美ショック」は周辺の事業者にも。美術館の敷地に隣接する店では危機感を募らせています。

九谷陶芸北山堂・高橋洋一朗さん「昨今21美を目当てに来られるお客様が非常に多い。特に世界各国から色々な方々が当店に来られている。その中で1年間休業というのは大打撃をこうむるんじゃないかと危機感は大きく抱いている」

創業145年の九谷陶芸北山堂。客足が減ることを見越して、休館期間に合わせて1階の内装をリニューアルすることにしました。

大規模な改装は30年以上ぶりだといいます。

九谷陶芸北山堂・高橋洋一朗さん「私どもも能登の震災でビル自体が結構傷んでいるのでこれを機会に直してより新しい魅力ある店にしていきたいなと」

こうした中、14日には美術館の休館期間のにぎわい創出について考える検討会が開かれました。

周辺の商店街や文化施設の代表者らが意見を交わしました。

金沢21世紀美術館 鷲田めるろ館長「このピンチを美術館が街に出ていくチャンスにしていきたいと思っている」

検討会では、美術館の収蔵品を徒歩圏内にある文化施設や広場・公園などまちなかに展示し、金沢の街全体を美術館とするようなプランが提案されました。

座長・金沢美術工芸大学 寺井剛敏副学長「外に出た分を芸術祭にできないかというアイデアもあった。金沢の街にどんどん21美のコンテンツが出ることで新しいにぎわい創出につながる可能性があるというチャンスを感じた」

周辺事業者も街全体のにぎわい創出に意欲を示します。

九谷陶芸北山堂 高橋洋一朗さん「危機と感じるのではなく1年間考える時間、猶予が与えられたと思って新しい魅力を創造していきたい」