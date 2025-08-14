ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¢ÍÌ¾¿Í°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡Ä¤Ò¤É¤¤Ãæ½ý¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¿Æ¡ß½ÇÉã¡ßÄï¡áÀÐ¸¶²È¤ÎÆó½½°ì¸÷¤ê¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¸µ´´»öÄ¹¡¦ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê68¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÍÌ¾¿Í°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿Ãæ½ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦´ßÃ«¹áÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´ßÃ«Íö´Ý¤ÏX¤Ç¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡¢¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖËÍ¤ÏÊÌ¤ËÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¶ËÎÏ¿Æ¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¶µ°é»ö¶È¤ä¼Ò²ñ·Ï¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¶ËÏÀ¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¿Æ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¶µ°é´Ä¶¤Î»òÊª¤À¤·¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¼·¸÷¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©²ñ¼Ò¤¬¾å¾ì¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö»ä¤â68ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡Ø¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡Ù¤Ç¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¡¢¤È¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¤òÆü¡¹Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤Ò¤É¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ(¿µÂÀÏº)¤Î¼·¸÷¤ê¡ß½ÇÉã(Íµ¼¡Ïº)¤Î¼·¸÷¤ê¡ßÄï(ÎÉ½ã)¤Î¼·¸÷¤ê¡áÀÐ¸¶²È¤ÎÆó½½°ì¸÷¤ê¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¡ÖÇº¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¼¤ÒÍö´Ý¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£