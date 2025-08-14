さりげなくて、かんわいいぃ、、♡【40・50代】に似合う「フラワーネイル」って？

かわいいフラワーネイルを楽しみたい大人女性に、上品な「フラワーネイル」をご紹介。さりげない華やかさが指先を品よく彩ってくれそうです。今回は、幅広いシーンにマッチしそうな、落ち着いた印象のフラワーネイルをピックアップ。デイリーネイルにもおすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。

上品なシェルフラワーがワンポイントに

シアーなピンクカラーにシェルパーツでフラワーアートを施したネイルデザイン。透明感のあるカラーとシェルパーツの光沢感が手元に抜け感をプラスしてくれそうです。フラワーモチーフをワンポイントで取り入れていることで、派手すぎず落ち着いた雰囲気に。オフィスやフォーマルな場にも対応できそうです。

幻想的な雰囲気の押し花ネイル

こちらのフラワーネイルは、肌馴染みのよいくすみカラーがおしゃれ。押し花のネイルパーツを埋め込んで、上品な小花柄をデザインしています。本物の花の質感や色合いを楽しめる押し花ネイルは、幻想的な雰囲気に仕上がるのがポイント。季節の花を取り入れて、旬なフラワーネイルを施すのもおすすめです。

薬指の一輪花が洗練された雰囲気

こちらのフラワーネイルは、シアーなパープルが大人っぽい雰囲気。薬指に描いた上品な一輪花がポイントになっています。オーロラパウダーのうるうるとした輝きや、ミラーネイルの光沢感が華やかさをプラス。洗練された印象を与えるこちらのデザインは、特別な日のネイルにもおすすめです。

ふんわりとしたグラデーションの紫陽花ネイル

こちらは、紫陽花をイメージしたニュアンスネイル。ブルーやパープルのふんわりとしたグラデーションが季節感を演出してくれそうです。シンプルなデザインなので、大人女性の指先にもぴったり。甘さ控えめのフラワーネイルを施したい人にもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nailist.miho_様、@geeeeechan様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri